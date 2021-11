Liberals explica a europarlamentaris el punt de vista andorrà de l’Acord d’Associació amb la UE

Una delegació de Liberals, encapçalada per Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal, s’ha desplaçat durant tres dies al Parlament Europeu. Allí ha mantingut reunions amb una desena europarlamentaris i altres polítics amb influència en les institucions europees per traslladar el punt de vista d’Andorra en les negociacions de l’Acord d’Associació amb la UE.

Les trobades han tingut lloc al Parlament Europeu al llarg de tres dies, des de dilluns passat i fins aquest dimecres. Entre les converses més rellevants, destaquen les mantingudes amb Ilhan Kyuchyuk, designat rapporteur de l’informe de l’Acord d’Associació amb Andorra, San Marino i Mònaco; i Dita Charanzova, vicepresidenta del parlament.

El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, ha valorat molt positivament les reunions “per situar el dossier d’Andorra en el punt d’atenció dels europarlamentaris”. Costa ha manifestat que “hi ha un desconeixement molt gran sobre les negociacions d’associació d’Andorra amb la Unió Europea”. Un fet que atribueix a la grandària de les institucions europees, “hi ha tants comitès diferents en tot el Parlament Europeu que aquells europarlamentaris que no formen part específicament del Comitè d’Afers Exteriors desconeixen el tema”.

La delegació andorrana també ha pogut resoldre els dubtes sobre les negociacions de l’Acord d’Associació que han plantejat els europarlamentaris. Una de les més repetides ha estat “la lentitud amb la qual avancen les negociacions” ha detallat Costa, fet que s’atribueix “primer al Brexit i posteriorment a la dificultat d’avançar el darrer any i mig a causa de la pandèmia”.

Les reunions han servit per explicar les especificitats d’Andorra que es volen preservar en el futur acord. Algunes d’elles ja s’han pogut mantenir com és l’statu quo de FEDA i d’altres s’hauran de debatre properament com és la possibilitat de continuar amb el model actual pel que fa a les telecomunicacions del país.

Per últim, el president del Grup Parlamentari Liberal considera “del tot necessàries aquestes trobades que de ben segur donaran un impuls a l’avanç de les negociacions en els pròxims mesos” i ha assegurat que “caldrà repetir-les en un futur, especialment amb europarlamentaris francesos, ja que França ocuparà la presidència de torn de la Unió Europea durant el primer semestre del 2022”.

Els polítics europeus contactats

Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlament Europeu i membre del Comitè del Mercat Interior i Protecció al Consumidor.

Ilhan Kyuchyuk, europarlamentari i copresident de l’ALDE (Aliança dels Liberals i Demòcrates Europeus). És el rapporteur (ponent permanent) del Parlament Europeu per a l’Acord d’Associació amb Andorra, San Marino i Mònaco.

Andrus Ansip, exprimer ministre d’Estònia, país capdavanter en la digitalització de l’economia i l’Administració Pública a la Unió Europea, i europarlamentari.

Els europarlamentaris i europarlamentàries Svenja Hahn (Alemanya), Klemen Groselj (Eslovènia), Billy Kelleher (Irlanda), Vlad Botos (Romania), Abir Al-Sahlani (Suècia) i Adrián Vázquez (Espanya).

També s’ha aprofitat l’estada a Brussel·les per contactar altres polítics que no són europarlamentaris però que compten amb alta capacitat d’incidir en els organismes europeus com és el cas de Sean O’Curneen, secretari general per Renew Europe al Comitè de les Regions d’Europa, i Daniel Kaddik, director general de l’European Liberal Forum (ELF).