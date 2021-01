Liberals d’Escaldes-Engordany reclama al Comú més accions per solucionar la manca d’habitatges

El Comitè Parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany lamenta que el Comú escaldenc, encapçalat per la socialdemòcrata Rosa Gili, no hagi emprès accions per solucionar la manca d’habitatges de lloguer a la parròquia.

Des del comitè escaldenc critiquen la demora de l’acció política comunal per solucionar el problema de l’accés a l’habitatge. “Un fet encara més greu, si englobem aquestes dificultats en un context de pandèmia que ha fet créixer les dificultats que pateixen tots els ciutadans que volen accedir a una vivenda de lloguer a la parròquia”, manifesten els Liberals escaldencs en un comunicat de premsa.

L’agrupació liberal entén que “aquesta és una problemàtica que necessita la reacció del govern comunal des de fa temps”, tot recordant al Comú d’Escaldes-Engordany que “aquesta va ser una promesa electoral que no s’ha acomplert en el que va de mandat”. A més, puntualitzen que l’actual context marcat per la pandèmia de la Covid-19 “no és excusa”, ja que “altres administracions comunals sí que estan donant resposta a aquesta emergència social”.

Com a exemple posen els comuns d’Encamp i d’Andorra la Vella, que “han fet política activa en aquesta matèria, habilitant diversos edificis de lloguer fruit d’aplicar la cessió obligatòria al 0% o la cessió de terrenys al Govern per fer habitatges de lloguer, respectivament. A més, recentment des de la capital s’ha anunciat que s’ha atorgat a quatre hotels els permisos per a la seva reconversió en edificis residencials, aportant un centenar de nous habitatges de lloguer al mercat”, diu la nota de premsa.

Finalment, des del Comitè de L’A es demana a l’equip liderat per Rosa Gili que expliqui quina és la seva posició vers la rebaixa al 0% de la cessió en cas que els habitatges vagin al mercat de lloguer durant un mínim de deu anys, i també respecte a l’exempció de certes mesures d’habitabilitat en rehabilitació de pisos per destinar-los al mercat de lloguer.

Finalment, els Liberals escaldencs han subratllat que el PS ha presentat un recurs davant el Tribunal de Constitucional a aquestes mesures de l’Executiu destinades a solucionar el problema de l’accés a l’habitatge al país.