Liberals defensa que l’Horitzó 23 és “realista i realitzable”

L’Executiva de Liberals d’Andorra s’ha tornat a reunir presencialment per primera vegada d’ençà que es decretés l’alerta sanitària a causa de la Covid-19 el passat mes de març. Tot i això, el partit i els comitès parroquials no han deixat de treballar durant aquest temps, tot i que ho han fet de forma telemàtica.

Aquesta primera trobada presencial, que ha donat el tret de sortida al curs polític 2020-2021, ha servit perquè els quatre ministres liberals que formen part de l’Executiu -Jordi Gallardo, Víctor Filloy, Judith Pallarés i Verònica Canals- hagin explicat la situació dels seus ministeris i les estratègies i els recursos amb què compten per tirar endavant la seva tasca.

Gran part de la reunió de l’Executiva de L’A ha versat entorn del programa Horitzó 23 que reformula tota l’acció de Govern des d’ara fins a final de legislatura, tenint en compte que la pandèmia obligarà a fer ajustos pressupostaris i que no permetrà tirar endavant tots els projectes que fa poc més d’un any es van acordar entre els tres partits que governen en coalició.

Des de Liberals d’Andorra, el seu vicepresident, Èric Alguacil, ha destacat que “Horitzó 23 és un programa realista i realitzable”, argumentant que “és realista perquè s’adequa a la realitat actual causada per la Covid-19 i realitzable perquè tots els projectes que inclou es poden dur a terme”. Alguacil ha volgut subratllar que “el nou programa de Govern posa al centre a les persones” deixant de banda algunes inversions per prioritzar polítiques socials i de recuperació econòmica, en un context on l’Executiu està incorrent en importants despeses per fer front a la pandèmia.

La reformulació del programa de Govern, que s’ha d’acabar de tancar amb els agents socials i econòmics i amb els grups parlamentaris, manté projectes destacats del programa de Liberals com ara la candidatura perquè Andorra es converteixi en el primer país reserva de la Biosfera, la potenciació i accessibilitat del transport públic i la digitalització i simplificació de l’Administració.

Potenciar els comitès parroquials i la marca Liberals

Una altra de les decisions preses per la reunió de l’Executiva d’aquesta nit ha estat la de potenciar els comitès parroquials que en els darrers mesos també han vist aturada les reunions físiques. L’objectiu és que tornin a trobar-se de forma presencial i activar comitès en parròquies on encara no s’han constituït com és el cas de Canillo i Sant Julià de Lòria, per tal de donar més visibilitat a l’acció de Liberals des de les parròquies. El partit forma part de l’equip de govern de quatre corporacions comunals (Andorra la Vella, Encamp, Ordino i la Massana).

Conjuntament amb la decisió de potenciar l’activitat dels comitès parroquials, des de l’Executiva s’ha ressaltat la importància de seguir treballant en la visibilitat de la marca Liberals d’Andorra, tot recordant que formar part d’un govern de coalició no implica que els partits que el formen no continuïn treballant en els seus projectes polítics.