Liberals d’Andorra participa en la trobada de líders de l’ALDE, a Brussel·les

Liberals d’Andorra ha participat en la segona trobada de líders de l’ALDE (Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus) d’enguany que s’ha celebrat aquest dijous, 20 d’octubre, a Brussel·les. La delegació andorrana ha estat formada pel president de Liberals, Jordi Gallardo, i pel secretari de Relacions Internacionals, Toni Puig.

Al llarg de la jornada, els màxims líders dels partits que formen l’ALDE han estat rebuts pels seus copresidents, Ilhan Kyuchyuk, eurodiputat búlgar i Timmy Dooley senador Irlandès, amb una agenda clarament marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, que ha estat el punt més destacat de treball. També s’han abordat aspectes com l’actual crisi energètica que viu Europa, i les afectacions a la seguretat del continent europeu derivades de la situació geopolítica.

El president de Liberals d’Andorra ha pogut traslladar als dirigents europeus l’alineament d’Andorra amb les decisions de la comunitat internacional en el conflicte a Ucraïna, i també l’estat del partit respecte la preparació de cara a les eleccions generals. Gallardo ha valorat la trobada “com un encontre molt important. En primer lloc, per a poder coincidir amb bona part dels líders liberals europeus i poder traslladar, així, les decisions d’Andorra respecte del conflicte bèl·lic, clarament en la línia dels països europeus. En segon lloc, la trobada d’avui ens ha permès fer el punt prop dels nostres socis per a explicar com es dibuixen les eleccions generals per als liberals a Andorra”.

Com a darrer punt de la jornada de treball i també en clau electoral, s’han començat a definir qüestions estratègiques de cara a les futures eleccions al Parlament Europeu, previstes per al 2024. Concretament, s’ha debatut respecte de la relació que ha de tenir l’aliança liberal europea amb el nou partit del president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ‘Renaissance’, un encaix que ha de ser clau en els propers comicis, segons Gallardo.

Aprofitant la trobada, també han mantingut una trobada amb el president de LYMEC, Dan-Aria Sucuri per a parlar de l’actualitat dels joves Liberals i del pròxim Congrés de LYMEC que tindrà lloc a Bucarest al novembre.

Entre els diferents participants de la trobada, hi han assistit el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel; el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo; la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas; i el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, entre d’altres.