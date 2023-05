Liberals confirma que es queda a l’oposició per incompliments de Demòcrates en el pacte

Dirigents de Liberals anunciant que el partit estarà a l’oposició (Liberals)

Liberals ha confirmat aquest dijous al matí que es quedarà a l’oposició. El candidat liberal a les passades eleccions, Josep Maria Cabanes, ha explicat que Demòcrates no ha respectat el pacte signat previ a les eleccions. “Vam signar un document amb el cap de Govern on es deixava clar que a Andorra la Vella i a Ordino tindríem el número 3 de la llista territorial i si es guanyava a aquestes parròquies, els nostres números 3 pujarien com a consellers generals”, ha exposat, remarcant que a hores d’ara cap dels dos ha pujat.

Tot apunta que el representant d’Andorra la Vella, Víctor Pintos, pujarà com a conseller general un cop es formi Govern. “On no existeix cap possibilitat és a Ordino, tal com s’havia promès”, ha emfasitzat Cabanes, qui ha manifestat que després de consultar els organismes del partit, s’ha decidit no acceptar el pacte i “el partit liberal es queda a l’oposició”. Concretament, Cabanes ha volgut puntualitzar que en no respectar-se el pacte, des del partit ja no s’ha valorat cap altra alternativa.

D’aquesta manera, des de Liberals es passa pàgina després d’aquests 4 anys de Govern de coalició. En aquest sentit, Cabanes ha indicat que primer és el país i després el partit. “És important que el partit continuï en aquesta línia de treball però a l’oposició. Les bases del partit han estat molt rigoroses perquè ningú ha entès per què no s’ha respectat el pacte escrit i signat”, ha indicat.

En la mateixa línia, la secretària general del partit, Maribel Lafoz, ha reiterat que durant aquest temps el partit ha fet una feina d’autocrítica intensa. També ha volgut remarcar que durant aquests 4 anys s’ha fet costat al Govern per l’estabilitat del país. “Francament, hem confiat en aquest pacte i si finalment no s’ha respectat, estem preocupats per les conseqüències que pot tenir en la ciutadania”.

D’altra banda, Lafoz també ha exposat que el proper dilluns, 22 de maig, se celebrarà un congrés amb tota la militància. Per una banda, “posarem a disposició del congrés i de la militància els càrrecs dels òrgans de govern del partit”, ha comentat, especificant que els càrrecs són vàlids fins al novembre i que, per tant, només s’avançarien uns mesos. A més, tal com ha indicat Lafoz, el congrés també ha de servir perquè es defineixi quines són les línies que ha d’emprendre el partit a partir d’ara.

Finalment, en la roda de premsa també ha participat el representant liberal a llista d’Andorra la Vella a les passades eleccions, Víctor Pintos, qui ha explicat que si finalment entra al Consell General, representarà a la ciutadania i defensarà les posicions del partit. “Treballarem per al partit i la ciutadania i farem l’oposició que hàgim de fer”, ha remarcat.