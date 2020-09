Liberals apel·la a la responsabilitat de les forces polítiques per arribar a amplis consensos

La prioritat política ha de passar “per avantposar el futur d’Andorra i el benestar dels seus ciutadans davant dels interessos electoralistes i de partits”. Amb aquesta frase ha finalitzat Ferran Costa, el president del grup parlamentari liberal, la seva primera intervenció en el Debat d’Orientació Política que fins aquest divendres té lloc al Consell General.

El president del Grup Parlamentari Liberal ha remarcat que “la voluntat d’arribar a acords s’ha de materialitzar” i que s’hauran de “prioritzar i posar-los en ordre”, en una clara referència a les propostes llançades des de les files socialdemòcrates, tot i que aquesta formació encara no ha donat resposta, i l’oferiment continua vigent, a participar en els pactes d’Estat per abordar la sostenibilitat de les pensions, el model sanitari i les relacions amb la Unió Europea.

Aquests són tres temes “inajornables” que Liberals considera que han de comptar amb el màxim consens, a ser possible amb el suport de totes les forces representades al Consell General, tot i que “la majoria continuarà fent la seva feina” i “el Govern de coalició afrontarà el debat hi hagi o no hi hagi pacte d’Estat”. Particularment, el futur i la sostenibilitat de les pensions és un debat que “fa molts anys que està damunt de la taula” i què requerirà “més esforços i sacrificis” quant més es trigui a abordar-lo.

Pel que fa a la gestió de l’Executiu, des de Liberals s’ha destacat “la molt bona gestió” duta a terme per Govern durant la pandèmia, “una valoració que fa la població segons recull l’enquesta del CRES”. Costa ha incidit en el fet que formar part del primer Govern de coalició d’Andorra ha aportat “estabilitat i pluralitat” a les decisions de l’Executiu i “ha permès una resposta ràpida i eficient a la pandèmia”.

Encara sobre la Covid-19, el president del Grup Parlamentari Liberal ha instat al Govern a millorar la comunicació internacional en la divulgació de les dades, i a explicar que “ser el país que més cribratges fa a la seva població no ens pot penalitzar davant la comunitat internacional”, ja que gràcies a fer-los s’han detectat casos asimptomàtics i evitat més contagis.

Des de les files Liberals també s’ha defensat el reformulat programa de govern Horitzó 23 que fixa els projectes i objectius fins al final de legislatura. El president del Grup Liberal ha celebrat que “l’H23 plantegi una visió global i de futur per preparar el país pels pròxims anys”. Entre altres aspectes, l’Horitzó 23 prioritza aquelles inversions que generaran creixement econòmic, la modernització i digitalització de l’Administració; i que faran d’Andorra un país més sostenible. Referent a la sostenibilitat contempla la millora i futura gratuïtat del transport públic, estudia la viabilitat de disposar d’un sistema de transport per cable, fomenta l’economia circular, les energies renovables i manté l’objectiu d’aconseguir la declaració d’Andorra com a primer país Reserva de la Biosfera.