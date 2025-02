Libeen tanca una ronda de finançament de 25 milions d’euros, entre deute i equity, per a facilitar l’accés a l’habitatge

L’interior d’un pis (Pexels)

Libeen, la startup madrilenya líder en Smarthousing, ha anunciat amb èxit una ronda de finançament de 25 milions d’euros que ha estat liderada per Andbank, a través de MyInvestor i Actyus, i acompanyada per Cusp Capital, que reafirma la seva confiança amb una nova inversió. També s’han sumat al projecte figures de pes com Iñigo Juantegui (cofundador de La Nevera Roja), Enrique Linares (cofundador de Letgo, primer unicorn espanyol) i Juan Velayos (founder de JV20).

BlueBull ha actuat com a assessor financer exclusiu de l’operació, que s’ha estructurat amb una combinació de deute i equity. El finançament permetrà a Libeen accelerar la seva expansió nacional, incorporar tecnologia basada en intel·ligència artificial (IA) i adquirir actius estratègics en les principals ciutats espanyoles amb més de 200.000 habitants.





Un model revolucionari per a les noves generacions

Libeen està transformant el sector immobiliari amb el seu innovador model de SmartHousing, dissenyat per a facilitar l’accés a la propietat. Aquesta solució permet als joves estalviar mitjançant el lloguer, destinant part de la quota mensual a acumular el capital necessari per a la compra de la seva llar.

“El mercat de compravenda d’habitatge ja no respon a les necessitats de les noves generacions. Només 3 de cada 10 joves menors de 35 anys han pogut accedir a un habitatge en propietat. El nostre objectiu és oferir solucions adaptades a la seva realitat, ajudant-los a augmentar el seu patrimoni sense necessitat d’una gran entrada inicial. Això és només el principi, ja estem treballant en una línia addicional de més de 100M€ que ens permetrà comprar més de 600 habitatges. Volem crear productes que les persones estimin i que els permetin construir un futur millor”, afirma José Manuel Cartes, CEO i cofundador de Libeen.

Amb aquesta nova injecció de capital, la companyia planeja ajudar a més de 130 famílies a accedir al seu habitatge en els pròxims mesos i projecta un creixement sostingut a la fi de 2025. “El nostre model ha demostrat un èxit del 100 % a convertir el lloguer en un trampolí cap a la propietat, i amb aquesta ronda volem multiplicar el nostre impacte”, afegeix Sofia Iturbe, cofundadora de Libeen.





Xifres que avalen l’èxit

I és que, des de la seva creació, Libeen ha aconseguit que el 100 % dels seus clients obtinguin una hipoteca mitjançant el seu sistema d’SmartHousing, amb un estalvi mitjà de més de 50.000 euros i un temps mitjà de tres anys per a completar el procés.

El model funciona de manera senzilla i personalitzada: Libeen compra l’habitatge triat pel client i estableix un contracte de SmartHousing. Amb una entrada inicial del 5 % i quotes mensuals, aproximadament un terç de cada pagament es destina a l’estalvi per a la compra. En un termini d’entre 3 i 7 anys, els clients estan llestos per a formalitzar una hipoteca i convertir-se en propietaris.





El futur de Libeen: expansió, talent i tecnologia

Amb places limitades per a 2025, Libeen es prepara per a expandir el seu abast a noves ciutats a Espanya, mentre reforça el seu equip amb talent internacional i inverteix en tecnologia capdavantera. Aquesta nova etapa no només consolida el seu lideratge en el sector, sinó que també permetrà accelerar el seu impacte alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a millorar la vida de les persones.

“Libeen no és només una startup; és un moviment que redefineix com les persones construeixen el seu patrimoni i el seu futur. “Gràcies a la confiança dels nostres inversors, estem més prop de revolucionar el mercat immobiliari per a fer-lo accessible, innovador i adaptat als temps moderns”, conclouen els seus fundadors.