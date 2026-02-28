L’IAD organitza dues conferències pel 8M i recorda l’àmplia agenda commemorativa

Amb motiu del Dia internacional de les dones (8 de març), a Andorra s’impulsen diverses iniciatives orientades a promoure la reflexió i el debat entorn del paper de les dones i dels reptes actuals en matèria d’igualtat. Algunes d’aquestes iniciatives per a commemorar aquesta efemèride estan coordinades per l’Institut Andorrà de les Dones (IAD).
Conferència amb Araceli Rosillo
“Paraules i fets de dones. La vida als temps medievals” és una conferència que oferirà una mirada al paper de les dones al llarg de la història i a com han superat barreres en diferents contextos. Una proposta impulsada per l’IAD amb la col·laboració de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, lloc on se celebrarà l’acte. La ponent serà la historiadora, Araceli Rosillo. La xerrada tindrà lloc el dimarts, 3 de març, a les 19.30 hores.
Conferència amb Belinda Cannone
“L’era post #MeToo” és el títol de la conferència que es presenta com una oportunitat per a repassar els canvis socials i culturals al voltant del paper de les dones en l’actualitat i per a entendre els reptes i avenços cap a la igualtat. Una proposta impulsada per l’IAD amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra. Belinda Cannone, la ponent, és una novel·lista i assagista francesa, la qual té publicades nombroses obres. La xerrada es durà a terme el divendres, 6 de març, a les 19 hores, a l’Hotel Rosaleda d’Encamp. Les dues conferències són d’entrada lliure i gratuïta.
L’institut Andorrà de les Dones també recorda l’extensa agenda d’esdeveniments emmarcats en el Dia internacional de les dones i impulsats per altres entitats:
Dimarts 3 de març
Conte “Guapa” amb contacontes, organitzat pel Govern d’Andorra
Activitat per a infants a partir de 4 anys
Hora: 18 h
Lloc: sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany
Dijous 5 de març
Curtmetratge Cuarentena i taula rodona, organitzats pel Govern d’Andorra
Activitat oberta a la ciutadania
Hora: 18.30 h
Lloc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Monòleg “Miss 40”, amb Rocío Raval, organitzat pel Govern d’Andorra
Activitat oberta a la ciutadania amb entrada
Hora: 21 h
Lloc: sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp
Divendres 6 de març
Taller de Comboxing i sessió de ioga, organitzats pel Comú d’Encamp
Activitat oberta a la ciutadania
Hora: 19 h
Lloc: Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp
5es Jornades de bruixeria d’Andorra, organitzades pel Comú de Sant Julià de Lòria
Del 6 a l’11 de març
Lloc: Sant Julià de Lòria
Dissabte 7 de març
Concert especial de The Dancing Queens, organitzat pel Comú d’Ordino
Activitat oberta a la ciutadania
Hora: 18 h
Lloc: Cota 1.300 (après-ski) a la plaça de la Closa a Ordino
X Jornada benèfica i 30è Sopar de la dona, organitzats pel Comú de Canillo
Activitat oberta a la ciutadania amb entrada
Hora: 18.30 h
Lloc: Canillo
Diumenge 8 de març
Manifestació 8-M, organitzada per l’associació Acció Feminista Andorra
Hora: 11 h (sortida de la manifestació) – 12.30 h (lectura del manifest)
Lloc: sortida de la manifestació a la plaça de la Rotonda (escultura del rellotge de Dalí) fins a la plaça Coprínceps (lectura del manifest)
Xerrada sobre càrrega mental i benestar i sessió de ioga, organitzades pel Comú d’Andorra la Vella
Activitat oberta a la ciutadania amb inscripció
Hora: 12 h i 13 h
Lloc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Dimarts 10 de març
Masterclass de defensa personal femenina, organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany
Activitat oberta per a dones
Hora: 20 h
Lloc: Poliesportiu del Prat Gran a Escaldes-Engordany