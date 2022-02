L’humor de Joan Pera amb ‘Master xof’ estrena la 60a Temporada de teatre a Andorra la Vella

La Temporada de teatre que organitzen de manera conjunta Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria celebra aquest cicle d’hivern-primavera les 60 edicions amb un cartell ben variat, que inclou vuit propostes que passen per la comèdia, el drama, el circ i el musical i fins a teatre amb pinzellades de dansa i teatre social.

En el cas d’Andorra la Vella la primera cita és el 10 de març amb l’humor de Joan Pera, un degà dels escenaris que en aquesta ocasió presentarà el seu darrer muntatge Master xof, una esbojarrada comèdia que es desenvolupa al voltant d’una cuina. L’espectacle tindrà lloc a l’auditori del Centre de Congressos.

Com en altres edicions, se segueix amb l’aposta per les produccions fetes a casa, amb dues propostes de la JOCAND (Jove companyia Nacional d’Andorra), que tindran lloc el cap de setmana del 26 i 27 de març al Teatre comunal amb l’objectiu d’atreure el públic jove al teatre i coincidint amb el Dia internacional del teatre. El dissabte 26 amb La tercera onada, una obra que ja estava prevista per al maig de l’any passat però que es va haver d’ajornar per positius de COVID a la companyia, i el diumenge 27 amb Arrels d’arreu, una mirada cap a la generació dels nostres avantpassats per fer-nos reflexionar.

Aquesta primavera també es manté la col·laboració estreta amb l’ambaixada de França a Andorra per seguir promovent les produccions franceses al país. I serà el 7 d’abril amb un muntatge de renom: Les chatouilles (ou la danse de la colère), un espectacle amb Déborah Moureau al capdavant, guardonat amb diversos premis, entre els quals un Molière i el premi del Jove teatre de l’Acadèmia francesa.

Tant les produccions de la JOCAND com Les chatouilles es representaran al Teatre comunal, que reobrirà després de la darrera fase de la reforma que s’hi ha dut a terme.

El conseller de Cultura i de Promoció Turística, d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, que ha ressaltat que s’hagi arribat a les 60 edicions conjuntes amb Sant Julià – “és una xifra important i que es diu aviat, però que és fruit de molts anys de feina entre les dues parròquies”, ha exposat–, ha afirmat que en l’edició que es presenta es manté el llistó alt amb 8 muntatges que de ben segur faran gaudir el públic. En la mateixa línia, la cònsol menor Sant Julià, Mireia Codina, ha celebrat la varietat de gèneres d’una Temporada i també el fet que es pugui recuperar de nou l’aforament del cent per cent als espectacles.

A Sant Julià de Lòria, d’altra banda, la Temporada començarà el 24 de febrer a Sant Julià de Lòria amb Desdèmona, un espectacle de circ i Shakespeare adaptat i dirigit per Alba Sarraute, que també comptarà amb la interpretació musical de l’andorrà Jordi Claret. El segon, Un dia cualquiera, un musical codirigit per Meritxell Duró i Ferran Guiu i amb un repartiment de professionals amb una llarga trajectòria en musicals, s’ha programat el 24 de març; mentre que el tercer, la comèdia Una teràpia integral protagonitzada per Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros, tindrà lloc el 28 d’abril. El cicle de teatre clourà el 28 de maig amb teatre fet aquí: Carnatge (es faran passis els dies 26, 27 i 28), una comèdia produïda per la Companyia és grata que fa sàtira de la societat contemporània.

Podeu consultar aquí el programa complet de la 60a Temporada de teatre

60 edicions i mesures COVID

Des de l’any 1993, quan els dos comuns van començar a organitzar plegats la Temporada de teatre amb l’objectiu d’unificar el calendari cultural i oferir bones propostes en matèria de teatre, fins avui s’han programat prop de 430 espectacles. L’oferta sempre s’ha basat en espectacles de primer nivell fets a Andorra amb autors i actors del país i, també obres destacades en gira als països veïns, cobrint tots els gèneres.

Enguany, a més, la Temporada es podrà dur a terme amb el 100% de l’aforament obert al públic i acreditant passaport COVID o test d’antígens o TMA recents. Dins del teatre la mascareta és obligatòria i en el cas del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i el Centre cultural i de congressos lauredià, com que l’aforament és superior a 300 persones, cal dur-ne d’FFP2.

D’altra banda, les entrades es podran adquirir a partir de demà divendres als punts habituals (a www.andorralavella.ad/entrades i www.santjulia.ad/entrades; al Centre cultural La Llacuna, l’Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda i al Centre cultural i de congressos lauredià) a preus que oscil·len entre els 10 i els 22 euros (amb descomptes per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, la targeta d’or i plata del Comú d’Andorra la Vella i el Carnet universitari de l’UdA.