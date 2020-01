El coronavirus continua la seva progressió. A la Xina ja s’hi han detectat 6.000 casos i han mort més de 130 persones. A Europa ja hi ha hagut els primers contagis de persones que no han viatjat a la Xina. A Andorra, l’hospital està preparat per rebre algun cas sospitós.

Un dels primers casos de persones contagiades sense haver viatjat al país asiàtic s’ha detectat a Alemanya, on hi ha quatre infectats. A França també en són quatre, mentre que a Espanya no se n’ha confirmat cap. Aerolínies com British Airways han anul·lat els vols a la Xina.

A Andorra, les autoritats sanitàries van activar fa dies els protocols d’actuació i a l’hospital hi ha habitacions preparades per aïllar els casos sospitosos. “Hi ha dos punts. Un és la detecció, per a la qual el ministeri ha fet una campanya amb els professionals perquè estiguin alerta i davant de qualsevol febre poc determinada, facin la pregunta pertinent de si hi ha hagut un viatge a aquest país o no… I en el cas que hi hagi un malalt sobre el qual hi hagi sospita, hem activat un protocol dins de l’hospital per tenir aïllades aquestes persones fins que no tinguem la confirmació o el descart que estan infectats per això”, avança el director general del SAAS, Josep Maria Piqué.