L’Hospital Comarcal del Pallars comença a oferir tractaments de quimioteràpia per a evitar 350 desplaçaments anuals a Lleida

La consellera catalana de Salut ha visitat l’Hospital de Dia (Govern.cat)

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, ha visitat aquest matí de divendres l’Hospital Comarcal del Pallars, que ha començat a administrar tractaments de quimioteràpia parenteral (endovenosa i subcutània) per a evitar uns 350 desplaçaments dels pacients afectats fins al seu centre de referència, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Pané, que ha estat acompanyada de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, ha recorregut els espais que s’han adequat al centre per a poder-hi preparar i administrar la medicació.

La consellera Pané ha explicat que “es tracta de casos de càncer i de tractaments que donen uns efectes secundaris que fan, a més de llarg el desplaçament, molt inconfortable i molt incòmode. Doncs, ara, ho poden fer aquí i això és una gran notícia per als ciutadans del territori i per als ciutadans en general, perquè el servei també millora la disponibilitat d’activitat a Lleida per a pacients d’altres territoris que també ho necessiten.”

Fins ara, una seixantena de pacients de l’àrea d’influència de l’hospital pallarès rebien aquest tipus de tractament a l’HUAV, a Lleida. D’aquests, al voltant de 40 poden fer-ho ara a Tremp, mentre que els tractaments de quimioteràpia més complexos es continuen oferint a la capital lleidatana. Pel que fa a la quimioteràpia oral, l’Hospital Comarcal del Pallars ja l’administra des de l’any passat.

Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, ha assegurat que la nova prestació suposa un gran avenç per a les persones usuàries, ja que “el ciutadà amb malaltia hemato-oncològica fins ara s’havia de desplaçar a Lleida, i això des de Tremp suposava, entre pujar i baixar, tres hores més el temps d’espera i les visites. Ara ho poden fer aquí acompanyats de la seva família, d’una manera més propera, molt més ràpida i, sobretot, amb seguretat i amb qualitat.”

Per tal de poder administrar el tractament oncològic, l’hospital ha dut a terme obres per a disposar de dues sales blanques per al Servei de Farmàcia, una d’elles, per a la preparació de solucions estèrils (medicaments no perillosos) amb una cabina de flux laminar horitzontal i una antesala, i una segona sala destinada a la preparació de medicaments perillosos (fàrmacs antineoplàstics) amb una cabina de flux laminar vertical i una antesala.

El treball en xarxa de l’Hospital Comarcal del Pallars, que gestiona l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, amb el servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, que s’encarrega de la coordinació dels tractaments, ha fet possible iniciar aquesta prestació. Tots dos centres formen part de la Xarxa Hospitalària de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, una aliança en matèria assistencial, docent i de recerca i innovació entre proveïdors del sistema de salut, amb la finalitat de promoure la col·laboració entre hospitals petits, mitjans i grans i atendre la ciutadania sense que s’hagi de desplaçar fora del seu territori més proper.

En aquest sentit, Pané ha destacat que el nou servei “és possible per la col·laboració i la cooperació entre professionals i entre hospitals, amb tota la xarxa i, sobretot, amb la feina de la regió i de l’àmbit local. Si no hi hagués aquesta cooperació, aquest tipus d’experiències no serien possibles. No és fàcil donar solucions d’aquest calat sense que les institucions, les entitats i els professionals col·laborin d’una manera intensa.”

Amb la posada en marxa d’aquest servei a l’Hospital Comarcal del Pallars, el servei de quimioteràpia ja s’ofereix als quatre centres hospitalaris de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, que es completen amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l’Espitau Val d’Aran i l’Hospital de Cerdanya. L’any 2024, aquests 3 centres en van administrar tractaments endovenosos a 91 pacients i 49 d’orals. D’aquestes últimes, l’HCP en va administrar a 5 pacients.