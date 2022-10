L’hockei gel femení tindrà representació a Kuwait

organitzat per l’IIHF que permet que països que no en són membres tinguin la possibilitat de fer una competició oficial a nivell internacional. La selecció nacional d’Andorra d’hoquei gel femení ha estat convidada a participar en la Primera Edició de la Women’s Ice Hockey Development Cup que tindrà lloc del 6 al 13 de novembre de 2022, a Kuwait. La Development Cup és un torneig internacional d’hoquei gel, D’aquesta manera, La Development cup, ajuda a fomentar el desenvolupament d’aquest esport i que països no membres amb les mateixes condicions puguin competir entre ells. Fins ara es tractava d’un torneig exclusivament masculí, el qual ja porta tres edicions jugades, sent Andorra l’any 2017, la seu de la primera edició.

Enguany, la federació de Kuwait agafa el repte d’organitzar la Primera Edició de la Women’s Ice Hockey Development Cup on s’ha convidat a participar a part de la selecció femenina del Principat, a les seleccions de Colòmbia, Luxemburg, Irlanda, Emirats Àrabs i la mateixa Kuwait.

La participació en aquest torneig serà una gran oportunitat per a les jugadores andorranes ja que un dels seus objectius és fomentar l’esport femení dins del país i fora. Assistint a aquest torneig, la selecció, contribuirà a donar a conèixer un gran esport com és l’hoquei gel, el qual, malauradament, és molt minoritari a Andorra, especialment en l’esport femení. L’equip d’Andorra es troba actualment en els preparatius per a poder enfocar de la millor de les maneres el torneig.

Les jugadores estan recaptant fons per a cobrir les despeses de desplaçament que aquest viatge comporta. Amb aquesta finalitat l’equip ha obert un Crowdfunding sol·licitant l’ajuda de tots els que vulguin suportar aquesta iniciativa. L’enllaç per a col·laborar és: https://gofund.me/974d798d

Les jugadores del combinat andorrà també seran presents durant la fira de Canillo, el diumenge 16 d’octubre, on se les podrà conèixer i participar en un sorteig amb molts obsequis, sorteig que permetrà continuar recaptant aquests diners que necessiten per a poder viatjar.