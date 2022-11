L’històric Racing de Santander visita el FC Andorra, aquest dissabte (18:30h) a l’Estadi Nacional

La jornada 15 de la lliga SmartBank enfrontarà el FC Andorra contra l’històric Racing de Santander. El partit es disputarà aquest dissabte, a les 18:30 hores, a l’Estadi Nacional, coincidint en dia i hora amb l’enfrontament entre el BC Andorra i el Burgos al pavelló del Govern. Una coincidència que no és bona ni per als d’Eder Sarabia, ni per als de Natxo Lezcano. L’aficionat andorrà a l’esport haurà de triar quin encontre vol presenciar.

Tornant al FC Andorra, l’última victòria aconseguida fa pocs dies a la Romareda en front del Saragossa (0-2) hauria d’aportar seguretat i convenciment als tricolors. Aquell, no va ser un partit fàcil, però van tenir l’ofici per a tirar-lo endavant, patint. El triomf situa, momentàniament, als del Principat en el novè lloc de la taula amb 21 punts després d’haver vençut en 6 encontres, haver-ne empatat 3 i perdut 5. Encara parlant de xifres, el FC Andorra porta marcats 15 gols i n’ha encaixat 12.

De la seva banda, el pròxim rival, el Racing de Santander, ve d’empatar a casa seva amb l’Alabès (1-1). Els càntabres no estan tan ben classificats com desitjarien, encara que hi ha molta competició per endavant. El Racing és a la setzena posició amb 15 punts i els seus registres són de 3 victòries, 6 empats i 5 derrotes. Ha marcat 7 gols en el que porten de lliga i n’ha rebut 10.