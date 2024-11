L’heura, el pollastre de vegans i vegetarians (piensaeco.es)

L’Heura és un aliment d’origen vegetal (els seus ingredients són aigua, soja, oli, sal i espècies), lliure de gluten i amb molts minerals i vitamines. Aquesta proteïna 100% vegetal va ser creada per la marca alimentària Foods for Tomorrow, a partir d’un projecte que tractava de buscar opcions alternatives al consum de carn i que fossin sostenibles.

Amb un sabor i textura molt similar al del pollastre, aquest aliment és apte per a vegans, vegetarians, celíacs (no conté glútens) i per a tots aquells que simplement volen cuidar-se i portar una dieta equilibrada.





Entre els seus beneficis:

– Baix en greixos (uns 3 g per cada 100 g aproximadament).

– Versàtil en la cuina

– Amb poca quantitat de sal

– La seva producció és respectuosa amb el medi ambient.

– Alta quantitat d’aminoàcids essencials.

– Font de ferro (quatre vegades més que els espinacs).

– Font de fibra.

Per a cuinar-la, es pot fer saltada, al forn o a la planxa. L’únic inconvenient és el seu preu. Uns 27 euros és el que val el quilo, en comparació amb els 6 euros el quilo del tofu o els gairebé 5 del pollastre.