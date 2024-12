L’Handbol Cluc Serradells, a tocar del liderat de la lliga

L’Handbol Club Serradells. Foto: Club

L’Handbol Club Serradells aconsegueix una nova victòria en l’últim partit a casa. En aquesta ocasió davant La Salle Bonanova i amb un triomf més que contundent (32-21). Amb aquest resultat, els andorrans sumen la seva setena victòria de la temporada i se situen empatats a punts amb el líder de la competició.

El partit va començar amb dificultats per als del Principat, que no van acabar de trobar-se còmodes sobre la pista. Tot i avançar-se en el marcador des de l’inici, la manca d’intensitat defensiva va permetre al Bonanova mantenir-se en el partit. Els visitants van aprofitar els errors dels andorrans per a no perdre la distància en el marcador, arribant al descans amb un resultat ajustat de 15 a 13.

A la segona meitat, el Serradells va canviar el guió. Els jugadors de Pau Pérez van desplegar una defensa 4:2 molt més efectiva, aconseguint múltiples recuperacions de pilota que van permetre contraatacs fàcils. Amb aquest canvi de ritme, l’Handbol Serradells va agafar la iniciativa i va trencar definitivament el partit cap al minut 24. El Bonanova no va trobar resposta, i els locals van ampliar la diferència fins al resultat final de 32-21.





Les declaracions:

El capità, Adrià Pifarré, afirmava al final del partit: “Recuperem la dinàmica en el segon temps i fem una bona feina tant en atac com en defensa, però hem de seguir treballant per a assegurar el màxim rendiment al llarg de tot el partit, especialment en la segona volta, que serà molt important per a consolidar-nos en les primeres posicions”. El Serradells ja pensa en el pròxim i últim partit abans de la parada nadalenca, que disputarà dissabte vinent a Barcelona contra el Sant Andreu. Aquest enfrontament, davant un rival en plena ratxa de victòries, es presenta com el més important d’aquesta primera fase de la temporada.