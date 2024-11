L’Handbol Club Serradells obté una victòria solvent (29 a 37) davant el Salou

L’Handbol Serradells a Salou. Foto: Club

L’Handbol Club Serradells continua mostrant la seva solidesa en el campionat després de superar amb claredat l’Handbol Salou, per 29 a 37, en un partit dominat des del principi pels del Principat. Els andorrans, amb una defensa consistent i un atac efectiu, van demostrar volen seguir escalant posicions i ja sumen la seva cinquena victòria consecutiva.

El Salou, que buscava la seva segona victòria de la temporada, va començar amb ganes per a marcar diferències, però es va trobar amb un rival que no els va donar cap marge. Els homes de Pau Pérez van aprofitar les seves oportunitats per a obrir una escletxa al marcador abans del descans, marxant als vestidors amb un còmode avantatge de 14 a 22.

En la segona meitat, el Serradells va mantenir la seva intensitat i no va deixar cap opció als tarragonins per a remuntar. Malgrat els esforços locals per a retallar distàncies, els andorrans van gestionar el ritme del partit amb maduresa i van assegurar una nova victòria que els permet consolidar-se a la tercera posició de la classificació, a falta de dos partits dels primers classificats.

El diumenge vinent, el Serradells rebrà l’Handbol Berga en un partit que es preveu accessible per als andorrans, ja que els berguedans només han sumat dos punts fins ara. Una nova oportunitat perquè els de Pau Pérez continuïn la seva trajectòria ascendent en la lliga.