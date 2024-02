L’habitatge segueix encarint-se a la Seu

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els habitants de la Seu d’Urgell han de destinar prop del 50% del sou a pagar lloguer. El preu mitjà ha crescut un 12% el darrer any i se situa en 553 euros. Actualment, hi ha 7.482 habitatges a la capital alt urgellenca, 598 dels quals estan buits.

Segons les dades de l’Institut Català del Sòl, el preu mitjà del lloguer a la Seu d’Urgell el 2023 era de 553 euros, un 12% més que l’any anterior. La ciutat és un dels 140 municipis catalans on s’aplicaran mesures per a limitar-ne l’increment. Tenint en compte la mitjana salarial, es dedueix que els residents a la Seu d’Urgell destinen un 50% dels ingressos a pagar el lloguer. Segons un estudi de la Universitat de Barcelona, encarregat per la CUP, el parc immobiliari de la Seu d’Urgell és de 7.482 habitatges, 589 dels quals estan buits.

La Regidora de la CUP a l’ajuntament de la Seu, Núria Valls, destaca que “sempre havíem demanat fer un estudi per a xifrar aquesta dada, perquè pensem que al tenir-la podem fer una feina més acurada al voltant de l’habitatge. “

La formació apunta directament la política especulativa d’Andorra com la causa de l’increment de preus i demana a la Generalitat que no inverteixi en infraestructures com l’aeroport, que incentiva aquesta mena d’inversions.

La CUP va votar a favor d’incloure en el pressupost de la Seu d’Urgell una partida de mig milió d’euros destinada a crear un parc d’habitatge públic, però considera que calen més recursos. De fet, la situació afecta també municipis del voltant.