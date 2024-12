L’habitatge publicoprivat podria ser una realitat el 2025 segons la CEA

Una grua de la construcció (Pexels)

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha informat que la creació d’una estructura legal per a la col·laboració publicoprivada en la construcció d’habitatges de lloguer assequible podria estar enllestida durant el primer semestre de 2025. Segons el president de la patronal, Gerard Cadena, la iniciativa ja compta amb el suport de l’organització, però serà imprescindible una llei que la respongui legalment.

Segons publica el mitjà AndorraDifusió, una de les solucions principals proposades per la CEA és establir un model de col·laboració entre les institucions públiques i les empreses privades, que permetria als governs cedir terrenys públics de forma gratuïta per a la construcció de pisos de lloguer a preus econòmics. Aquest sistema ja s’implementa amb èxit en altres països com França.

Gerard Cadena ha manifestat que, tot i que esperava que el projecte estigués resolt a finals de 2023, ara confia que, durant el primer trimestre o semestre de 2025, es podran finalitzar els tràmits legals i crear una estructura per a materialitzar la col·laboració. Tot i així, ha indicat que encara cal establir els detalls legals.

“Serà en forma de societat o en una altra forma, no ho sé ara en aquests moments perquè és un tema legal que s’hauria de posar sobre la taula, però que, evidentment, hauria de posar-se en marxa i hauria d’haver una llei que la suporti per a poder-la crear”, assenyala Gerard Cadena, president de la CEA.

Segons ha afirmat Cadena ja hi ha societats que s’han mostrat interessades a participar en aquest projecte.