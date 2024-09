L’FPNSM enceta el període d’activitats 2024-2025

Seu de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM)

Tot a punt per a l’acte inaugural que donarà inici al nou període d’activitats 2024-2025 de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). Un acte que tindrà lloc aquest proper dijous, dia 5 de setembre, a partir de les 11 hores, a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Per a aquest acte s’ha programat una conferència titulada “Ciutats per a totes les persones: avançant cap a entorns més humans, intel·ligents i accessibles”. La ponència anirà a càrrec de Yolanda de la Fuente, divulgadora científica i catedràtica de treball social i serveis social, i d’Enrique García, tècnic expert en tecnologies accessibles de la Fundación ONCE. També hi intervindrà, Celine Mandicó, directora general de la fundació.