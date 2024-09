L’FPNSM acosta el futur de les ciutats accessibles i inclusives a l’acte d’inici d’activitats 2024-2025

De cara, els dos ponents de l’acte, Enrique García i Yolanda de la Fuente amb la periodista Noemí Rodríguez (FPNSM)

Analitzar i mostrar com han de ser les ciutats del present i del futur perquè siguin inclusives, amables i més accessibles per a tothom. Aquesta és la temàtica que ha centrat la conferència inaugural d’inici del període d’activitats 2024-2025 de la Fundació. La conferència, amb el nom de “Ciutats per a totes les persones: avançant cap a entorns més humans, intel·ligents i accessibles”, ha estat a càrrec de la divulgadora científica i catedràtica de treball social i serveis socials, Yolanda de la Fuente, i pel tècnic expert en tecnologies de la Fundación ONCE, Enrique García.

En el marc de la conferència inaugural, que dona el tret de sortida al període d’activitats 2024-2025, la directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, ha comentat que la Fundació està fermament compromesa en afavorir la creació d’entorns inclusius segurs i sense barreres, i de continuar desenvolupant el projecte d’accessibilitat cognitiva de l’entitat. A més, ha destacat que aquest curs “l’FPNSM es marca l’objectiu d’obtenir l’acreditació de qualitat – basada en el model de Qualitat Plena – de cara a finals d’any o a principis de 2025. Prèviament, la Fundació ha realitzat una autoavaluació i properament rebrà un equip de Plena Inclusión per a fer una auditoria externa.

Mandicó també ha anunciat que aviat s’inauguraran els nous espais de centre de dia, posant l’èmfasi en les persones en procés d’envelliment, per a donar resposta al programa EnvActiu. A més, la directora general també ha destacat l’aposta per la digitalització, “implementant aplicacions que puguin facilitar la gestió més eficient, principalment al servei de suports especialitzats als centres educatius, Progrés, on hi ha hagut un creixement molt important en els últims anys.”

Pel que fa a la conferència, els dos ponents han presentat d’una manera holística les facetes que converteixen les ciutats en “intel·ligents”, quan el disseny d’aquestes se centra en les persones, en el seu benestar i en contribuir a la seva participació en la societat. Uns aspectes, que De la Fuente ha destacat com “essencials per a garantir el dret per a formar part d’una societat més justa per a tothom“.

Per part de Garcia, la seva intervenció ha estat la més vivencial i motivacional, on ha explicat com una persona amb la seva condició ha prosperat a nivell personal i professional, gràcies a la confiança, la seva perseverança i l’ús de les noves tecnologies.

Enguany, l’acte inaugural ha comptat amb la participació de persones ateses i les seves famílies. Imma Tomàs, membre de l’Associació d’Usuaris, Familiars i Representants legals de l’FPNSM (AUFARE), ha manifestat que “es tracta d’una oportunitat perquè les famílies i professionals escoltin el mateix discurs, afavorint a millorar l’atenció de les persones ateses, sobretot pel que fa a l’accessibilitat.”

Finalment, en l’acte també hi han assistit les ministres d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, la ministra de Salut, Helena Mas, com també l’equip de professionals de l’FPNSM i representants d’empreses i entitats del país.

D’altra banda, la Fundació també ha organitzat un taller per a les persones ateses i les seves famílies, amb el nom d’“Accessibilitat i noves tecnologies: com facilitar el dia a dia de les persones amb discapacitat”, que té lloc avui, a les 19 hores, al Centre de Congressos. El taller, dirigit pels mateixos ponents de la conferència, se centra en l’ús de tecnologies com la intel·ligència artificial i com, aquestes, poden transformar la vida de les persones amb discapacitat. A més, també s’habilitarà un espai interactiu sobre videojocs accessibles perquè les persones amb discapacitat els puguin utilitzar, amb la finalitat de posar en valor la col·laboració i el treball en equip per arribar a un objectiu comú.