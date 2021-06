L’FMI valora positivament la resposta d’Andorra davant la crisi generada per la COVID-19

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i la cap de missió per Andorra del Fons Monetari Internacional (FMI), Srobona Mitra, han ofert una roda de premsa conjunta per presentar l’informe que l’estament internacional ha preparat sobre el Principat.

Andorra va esdevenir el 190è membre de l’FMI el passat mes d’octubre. Des de llavors, l’entitat i el Govern han mantingut diverses reunions –prop d’una quarantena, ha remarcat Jover– amb actors públics i privats del país per tal de poder recavar informació i emetre aquest informe, anomenat Article IV, que es fa de manera periòdica a tots els membres del Fons i que ha estat sotmès a l’aprovació del Directori Executiu de l’entitat.

Així, Jover ha destacat que l’FMI valora molt positivament la gestió de la crisi duta a terme al Principat: “l’informe indica que la resposta que hem tingut a la pandèmia, especialment pel que fa a la gestió sanitària, ha permès que les mesures que hem aplicat siguin menys restrictives que a les zones veïnes, i per això l’impacte econòmic també s’ha pogut mitigar”. En aquest sentit, Mitra ha apuntat que “tot i tenir un alt impacte de la pandèmia -explicat en part per l’alt nombre de proves realitzades- la taxa de letalitat és de les més baixes del món“.

Jover i Mitra també s’han referit a les mesures econòmiques implementades per part de l’Executiu, que han ajudat a disminuir els efectes negatius de la pandèmia per a l’economia i les bones perspectives de recuperació per al país: “l’FMI ha valorat positivament la política fiscal desenvolupada els darrers anys, i consideren que el deute d’Andorra és sostenible fins i tot en escenaris d’estrès”, ha afegit Jover.

Finalment, Mitra ha destacat que des de l’FMI es recomana constituir més reserves a l’exterior que haurien d’arribar a un 12% del PIB. “Actualment Andorra ja té un 2% gràcies als dipòsits del Principat a l’FMI”, ha assegurat Jover.

D’altra banda també es reconeix la importància de publicar estadístiques d’acord amb els estàndards internacionals. En aquest sentit s’apunta que s’estan fent grans avenços en el desenvolupament de dades més completes sobre l’economia d’Andorra i així millorar monitoratge la supervisió.