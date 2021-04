L’FMI valora positivament la gestió de la pandèmia i les perspectives de recuperació econòmica d’Andorra

El Fons Monetari Internacional ha publicat les conclusions preliminars del personal tècnic de l’FMI extretes de les reunions dutes a terme en el marc de les consultes periòdiques als estats membres d’aquest organisme. En la seva publicació ha destacat la gestió de la crisi sanitària duta a terme al Principat i la capacitat de reacció aprovant mesures econòmiques de mitigació dels efectes de la pandèmia. També apunta les bones perspectives de recuperació econòmica, l’estabilitat d’alguns sectors i l’estratègia de diversificació.

El ministre de Finances, Eric Jover i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc ballesta, han explicat que aquest informe preliminar és el previ a l’informe final que es podria publicar durant el mes de juny. Aquesta resolució prèvia és fruit de la quarantena de reunions que s’han desenvolupat per part d’una delegació tècnica de l’FMI amb diferents responsables de l’administració general, de parapúbliques, així com amb el sector empresarial i financer del país. Les conclusions preliminars recollides en aquest informe se sotmetran a debat i a la decisió del Directori Executiu de l’FMI.

Així, en el primer informe de conclusions, l’FMI ha valorat de manera positiva la gestió que les autoritats andorranes han dut a terme de la crisi sanitària, en especial de la capacitat de cribratge poblacional i l’ampliació de la capacitat hospitalària. També han posat de relleu les mesures econòmiques implementades per mitigar els efectes negatius de la pandèmia per a l’economia.

Les conclusions preveuen un repunt en el creixement del PIB real per a aquest any, en un context global de gran incertesa. Segons les estimacions, es preveu que la recuperació serà del 5,8% durant el 2021, més optimistes que les calculades per les autoritats andorranes, que apuntaven a una recuperació del 4,2%, tal com ha apuntat Eric Jover. També s’ha valorat molt positivament l’estratègia de diversificació del deute duta a terme.

La nota publicada també apunta que autoritats fiscals andorranes hauran d’anar acumulant reserves internacionals com a element per incrementar la resiliència, també deixen palès que, a mitjà termini, l’Autoritat Financera Andorrana ha de treballar en la possibilitat d’incrementar les reserves de capital dels bancs, en garantir que els bancs no presentin dèficits de liquiditat i en reforçar el control dels fluxos de capital transfronterers.

La nota valora de manera positiva que el deute de les finances públiques sigui sostenible, malgrat haver-se situat temporalment, a causa de la tensió de la crisi sanitària, per damunt del límit establert per la regla de sostenibilitat fiscal. L’FMI recomana que a mesura que la recuperació avanci, es vagi evolucionant a una política d’ajuts menys generalitzats i més selectius.

D’altra banda també es reconeix la importància de publicar estadístiques d’acord amb els estàndards internacionals. En aquest sentit s’apunta que s’estan fent grans avenços en el desenvolupament de dades més completes sobre l’economia d’Andorra i així millorar monitoratge la supervisió.

Tal com preveu l’article IV del conveni constitutiu, l’FMI manté converses periòdiques bilaterals amb els seus membres. Un equip tècnic d’aquest organisme bilateral visita els diferents països recopilant la informació pertinent i analitza amb les autoritats del país l’evolució i les polítiques en matèria econòmica. A partir d’aquestes reunions s’elabora un informe que s’eleva al debat de la Junta Executiva.

Les reunions a Andorra -un total de 38- s’han mantingut entre el 19 de març i el 8 d’abril. La delegació de l’FMI que es va poder trobar amb representants de diferents ministeris i departaments de Govern, empreses públiques i parapúbliques, així com representants del sector privat, han destacat el nivell de preparació de les reunions i la qualitat i detall de les respostes donades i la informació proporcionada. També han destacat que Andorra ha estat els país que més ràpidament va esdevenir membre i la seva rapidesa també en passar l’avaluació preliminar.

Trobareu l’informe de conclusions a: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/07/mcs040821-principality-of-andorra-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission