L’FC Andorra s’imposa al Real Madrid Castilla per 1 a 3

L’FC Andorra venç i convenç en el darrer partit de pretemporada. El partit contra el Reial Madrid Castilla ha semblat un test per al primer partit de lliga. Triomf, 1 a 3, dels tricolors després d’una gran primera meitat on la pressió andorrana ha asfixiat al filial madridista. Lautaro en el primer temps ha avançat els d’Ibai Gómez -el tècnic del Principat- amb una genialitat dintre l’àrea. Val a dir que, el porter blanc Fran González ha mantingut viu a l’equip local.
A la segona meitat, Manu Nieto, ha fallat un penal comès sobre ell mateix. Poc després una errada entre el davanter andalús i Carrique, un dels millors del partit, ha supososat el gol de l’empat madridista. A les acaballes del duel, l’Andorra ha sentenciat amb dos gols de noves incorporacions. Domenech amb un xut des de la frontal i Gael amb una rematada de cap a la sortida d’un córner han possibilitat la victòria.
L’entrenador, Ibai Gómez, ha semblat sortit amb un 11 titular amb Yaako sota els pals, al centre de la defensa Bomba i Gael, el central arribat del Celta Fortuna ha fet un gran gol de cap a la sortida d’un córner. En els laterals Imanol i Carrique, un dels millors del partit. Al mig del camp Sergio Molina exercint de líder dintre el terreny de joc al costat d’una de les noves incorporacions Marc Domènech, aquest divendres autor d’un gran gol amb un xut a l’escaire des de la frontal. Minsu i Manu Nieto, que ha fallat el penal, a les bandes, Le Normand a la mitja punta i Lauti com a home gol.
El atacant continua en ratxa i aquest divendres ha fet un autèntic gran gol per a obrir el marcador. En vuit dies arribarà el debut a la lliga, al camp de Las Palmas. L’FC Andorra tanca la pretemporada amb un balanç d’1 derrota, 5 victòries i 1 empat.
Crònica: AndorraDifusiö