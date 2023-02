L’FC Andorra intentarà trencar la mala dinàmica a la lliga davant l’Sporting

Imatge d’arxiu del partit Màlaga 0 FC Andorra 0

Un FC Andorra en hores baixes -són cinc partits perduts de forma consecutiva- vol trencar aquesta dinàmica negativa imposant-se a l’històric Sporting de Gijón. Els asturians visiten aquest diumenge, 19 de febrer, l’Estadi Nacional. El matx començarà a les 16:15 hores.

S’ha de veure si l’efecte Copa Catalunya, conquerida aquesta setmana in extremis davant del Badalona, pot servir de revulsiu al conjunt d’Eder Sarabia. Sent sincers, en aquell partit no es va exhibir una claríssima superioritat davant d’un rival d’inferior categoria i que va tenir les seves ocasions per a donar un ensurt a l’FC Andorra. Tot i això, el fet d’aconseguir la seva segona Copa Catalunya de la seva història, sí que és un bàlsam.

L’Sporting és el 14è classificat de la lliga SmartBank amb 5 encontres guanyats, 12 d’empatats i 8 de perduts. De fet, és el conjunt de la categoria que més partits porta empatats fins a la data. De la seva banda, els tricolors, que amb les últimes cinc desfetes han reculat a la taula, ara són a la 17a plaça, amb un balanç de 9 victòries, 5 empats i 13 derrotes (6è per la cua).

El d’aquest diumenge és un compromís que, si bé encara no és pot considerar la primera de moltes finals, sí que donarà una idea sobre si tocarà patir molt, o no, en el que resta de campionat.