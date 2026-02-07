L’FC Andorra es complica la vida davant la Reial Societat B (1-2)

Nova ensopegada (1-2) de l’FC Andorra, aquest cop a casa, contra el filial de la Reial Societat que fins al moment ocupava plaça de zona de descens. Els de Carles Manso han perdonat moltes clares ocasions de gol. El partit ha començat costa amunt per als tricolors amb el gol de Carrera tot just al minut 9. Per sort, Jastin, ha reaccionat aviat per als del Principat i ha igualat el marcador 6 minuts després. Lautaro, en el 26, ha estat a punt de fer el segon dels andorrans. Els tricolors seguien pressionant i quatre minuts després, Yeray Cabanzón ha estat a punt de fer un autèntic gran gol. Amb l’1-1 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat, Lautaro ha tornat a tenir una clara oportunitat en el 64. Yeray en el 66 i Jastin fregant el pal en el minut 69 continuaven perdonant. I tal com diu la dita ‘qui perdona ho acaba pagant’, i així ha estat, ja que els donostiarres s’han tornat a avançar en el minut 76 amb un altre gol de Carrera. El gol ha estat una galleda d’aigua freda per als andorrans, que no han sabut reaccionar. Amb l’1-2 s’ha acabat el partit.
Ara els andorrans tenen 29 punts i se situen, provisionalment, a només 2 punts de la zona de descens.
El proper partit de l’FC Andorra serà el divendres, 13 de maig, a les 20:30 hores, al camp de la UD Almeria.