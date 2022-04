L’FC Andorra empata i perd l’oportunitat de situar-se líder

El FC Andorra ha empatat a un gol en la seva visita al camp del Costa Brava , penúltim classificat a Primera RFEF. L’Andorra, que ha tingut el domini del joc, però aquesta vegada sense crear perill, retalla distàncies i es queda a un punt del líder. Això sí, amb un partit més respecte d’Albacete i Vila-real B, els dos equips implicats en la lluita per l’ascens directe.

Partit dur al Municipal Palamós – Costa Brava. Com és habitual, el FC Andorra ha tingut el domini del joc però aquesta vegada sense crear perill.

El Costa Brava, penúltim a primera RFEF, feia mal amb un davanter molt incisiu com Ilyas Chaira. Nico Ratti ha exercit d’autèntic salvador amb aturades de molt nivell per mantenir la porteria tricolor a zero.

Si Ratti ha estat el millor en l’aspecte defensiu, Marc Fernández ha estat l’home més perillós en atac. Abans del descans ha estat a punt de marcar en una acció en què s’han demanat mans. En la jugada següent l’ocasió l’ha tingut Carlos Martínez, que tornava a l’onze titular.

En el minut 54 ha arribat el gol de l’Andorra. Centrada de David Martín i rematada d’esperó de Marc Fernández al fons de la xarxa. El desè gol en lliga per al màxim golejador de l’Andorra. En el 63 nova aturada de Nico Ratti. En el 66 ha estat a prop però aquesta vegada Ratti no ha pogut evitar el gol de Varela.

A l’últim minut Marc Fernández ha tingut l’opció de situar l’Andorra líder. Al final, empat a un i caldrà veure quants punts sumen aquesta jornada Albacete i Vila-real B, els dos equips implicats en la lluita per l’ascens directe.