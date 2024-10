L’FC Andorra cau a Zamora per 2 gols a 0

Imatge del Zamora contra l’FC Andorra. Foto: Club

Dissabte negre per a l’FC Andorra de Ferran Costa. L’equip ha perdut per segona vegada aquesta temporada a la 1a RFEF, en aquesta ocasió a la Ruta de la Plata amb el recent ascendit Zamora per 2 a 0. El partit ha començat bé per als andorrans amb una claríssima ocasió de Luismi al primer minut de partit, però la jugada no ha prosperat.

Al minut 5, Pito, per als locals, ha estat a punt d’avançar al Zamora amb un cop de cap que ha sortit fregant el pal. Al minut 26 Kike Márquez sí que ha avançat als castellans i, sense opció per a recomposar-se, dos minuts després, Rufino ha fet el segon gol del Zamora a passada del tarragoní Edu Campabadal. El matx es posava molt costa amunt per als del Principat. El porter local Fermín ha salvat un xut del tricolor Sergio Molina al minut 38. I amb el 2 a 0 s’ha arribat al descans.

A la segona part els tricolors han sortit amb ganes de remuntar l’encontre amb oportunitats al minut 48, 49 i 52. Han estat ocasions d’Álvaro Peña i dues d’Álvaro Martín que no han acabat trobant porteria. Al minut 78 Oier ha salvat amb una mà providencial el tercer gol del Zamora i, al 85, ja a les acaballes del partit, Joel Priego per als castellans enviava la pilota al pal. Així s’ha arribat al final del partit amb derrota per a l’FC Andorra per 2 a 0. Això es tradueix amb 4 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Són 14 punts en una classificació on, de ben segur, que aquesta jornada els del Principat es veuran superats per alguns equips.

La propera jornada l’FC Andorra se les veurà contra el líder, la Cultural Leonesa, el dissabte vinent a les 15:30 hores. El conjunt de León ha fet el millor inici de la història de la 1a RFEF amb 6 victòries, un empat i cap derrota.