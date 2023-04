L’FC Andorra cau, a casa, contra el Mirandès en el darrer sospir i de penal

Imatge del partit entre l’FC Andorra i el Mirandès (0-1). Foto: FC Andorra

L’FC Andorra ha vist trencada, aquest diumenge, 30 d’abril, la seva bona ratxa de resultats a la lliga SmartBank. Pocs pensaven que avui podia caure a l’Estadi Nacional davant del Mirandès vistos els últims registres aconseguits pels tricolors. Han perdut per 0 gols a 1, a manca de 4 minuts per a la conclusió del temps reglamentari. El gol visitant ha pujat al marcador després que Raúl Garcia transformés una pena màxima.

Una vegada més l’FC Andorra ha gaudit d’una major possessió de la pilota (70%), ha tingut un millor coeficient en les passades (622 per 267 el Mirandès) i també un una millor precisió d’aquestes (90% els del Principat i un 70% els castellans. Ara bé, els de Miranda de Ebro han xutat més entre els tres pals, fins a 4 ocasions, per 3 els d’Eder Sarabia.

D’aquesta manera, els tricolors es veuen superats pel Mirandès a la classificació. Abans del matx tenia 3 punts menys, però en guanyar al Nacional empata a 51 punts amb els andorrans, però, passa just al davant a la taula per un millor coeficient anotador. Momentàniament, l’FC Andorra és 9è a manca de completar-se la jornada. Per tant, és més que possible que pugui perdre alguna posició.