L’FC Andorra, a la recerca del 3 de 3 a Amorebieta

L’Amorebita celebrant l’ascens a segona divisió (Captura/InSports)

Un FC Andorra que porta un 2 de 2 a la lliga, és a dir, dues victòries en els dos primers partits del campionat de la regularitat, visitarà aquest diumenge, dia 27 d’agost, el camp de l’Amorebieta. En aquesta tercera jornada, per als del Principat, la pilota començarà a rodar per la gespa a partir de les 19:30 hores.

Sens dubte ha estat un molt bon inici del conjunt entrenat per Eder Sarabia sumant els 6 primers punts de la temporada a la lliga SmartBank. Els tricolors buscaran, doncs, seguir augmentant els seus registres a terres basques. Els locals no ho posaran fàcil, perquè juguen al seu estadi i perquè han saldat els seus dos primers compromisos amb sengles empats, per tant, de moment, encara no saben què és perdre. Han estat capaços de marcar 3 gols, que són els mateixos que han encaixat.

L’Amorebieta, equip d’una localitat que no supera els 20.000 habitants (Amorebieta-Etxano), enguany, ha aconseguit retornar a segona divisió.