La sala ‘la Cuina’ de la Seu d’Urgell acull fins el 29 de febrer l’exposició Que nos zurzan, de l’artista urgellenca Sandra March. Aquest treball expositiu, iniciat el 2015 amb una convocatòria oberta a través de les xarxes socials, va buscar persones disposades a donar visibilitat a les seves cicatrius i a compartir les històries que les expliquen. “Petits relats anònims que adquireixen un caràcter universal, perquè ens situen en escenaris i moments de la vida que qualsevol reconeix com un record o contempla com una possibilitat”, explica l’artista de la Seu d’Urgell.

A partir de tot aquest material recollit, Sandra March fa una reflexió sobre els tabús de l’estètica. “Habitualment ocultem les imperfeccions perquè la societat ens ensenya a mostrar-nos sense defectes. El cos canònic és el blanc, nu, sense pèl, sense arrugues i sense marques”, remarca March, que afegeix al respecte “però les ferides i les seves cicatrius són les empremtes corporals d’esdeveniments biogràfics. Les nostres ‘costures’ ens identifiquen i hem d’aprendre a no avergonyir-nos-en, a ensenyar-les i a lluir-les”.



A Que nos zurzan es recullen les diferents formes en què Sandra March assenyala aquest ‘sargits’ en diferents cossos. Un llibre d’artista que va ser la gènesi del projecte, peces de vestir que l’artista dissenya per mostrar les nostres cicatrius en lloc d’ocultar-les, joies que les converteixen en un trofeu i obres audiovisuals que les interpreten en clau musical – fent-les sonar imaginant què passaria si fossin solcs en un vinil-.

L’horari de visita d’aquesta mostra a la sala ‘la Cuina’ és de dimarts a divendres, de cinc de la tarda a nou de la nit, i els dissabtes de 10 del matí a dues del migdia.

Fer universals les històries quotidianes

L’objectiu en els projectes de Sandra March és fer universals les històries quotidianes. Usant l’humor, l’emoció o la reflexió, desenvolupa projectes artístics multidisciplinars (personals, col·laboratius, crítics i/o desenvolupats en contextos no artístics) que es concreten en instal·lacions, obres participatives i publicacions, amb el cos, la biografia i el gènere com a temes principals, i el sentit crític, el compromís i l’educació com a valors.

El seu procés creatiu arrenca amb un període de documentació i investigació que li proporcionen els fonaments teòrics sobre els quals construir la proposta. A continuació, les diferents tècniques, materials, així com les col·laboracions amb altres artistes i persones d’altres àmbits (ciència, música, costura, poesia, etc.), li permeten desenvolupar diferents aproximacions que es complementen i enriqueixen, fins que el conjunt d’obres són capaces d’oferir una visió calidoscòpica: dibuix, escultura, brodat, acció, pintura, llibres, so, poesia, es barregen i complementen.

De Barcelona a Florida passant per Washington, Nova York, París i Vic

Ha realitzat més de quinze exposicions individuals principalment a Espanya, França i als Estats Units. Les més destacades són les desenvolupades al Museu d’Art de la Pell de Vic (2011), la galeria Raíña Lupa de Barcelona (2012), l’Art Center South Florida de Miami (2017), o en l’atelier Alain de París. Ha participat en més de quaranta exposicions col·lectives a Europa, Amèrica i Àsia.

Les seves obres formen part de diverses col·leccions en museus i institucions entre les que sobresurten la National Museum of Women in the Arts de Washington DC, el Center for Book Arts de Nova York, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i Universitats com la de Miami, la Politècnica de València o la de Barcelona.

Ha obtingut diferents beques i premis, a destacar la IV Beca Ciutat de Vic a la Creació Artística (2010) i el Primer Premi Francisco Pino de Poesia Experimental de Valladolid (2013). També ha realitzat diverses residències artístiques, a subratllar la de Pyramid Atlantic Art Center de Washington (2015) i la del Centre de Creació Alfara StudDio de Salamanca (2014).

Sandra March, nascuda el 1974 a la Seu d’Urgell, ha viscut a Miami, París i actualment resideix a Barcelona. Va estudiar a la Universitat de Barcelona i es va llicenciar en Magisteri, Filosofia i Belles Arts. Ha treballat com a professora, conferenciant o tallerista en universitats, institucions d’art, museus i centres educatius.