L’exposició ‘Llibertat Significa Moviment’ visitarà els centres d’ESO de la Seu

Plafons de l’exposició “Llibertat significa Moviment” (Aj. la Seu)

Aquest dilluns, la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell ha acollit la inauguració de l’exposició ‘Llibertat Significa Moviment’ que parla sobre el procés migratori en cerca de refugi. La presentació d’aquesta mostra ha estat protagonitzada per Cecilia Carrillo Navarrete, de l’associació de solidaritat internacional independent EntrePobles, qui ha viscut personalment un procés migratori.

En paraules del regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament urgellenc, Jordi Mas, “tant la xerrada com l’exposició s’han organitzat amb la voluntat de sensibilitzar a la nostra societat sobre les diferents problemàtiques que hi ha al món”.

L’exposició es mostrarà de manera itinerant als centres educatius de secundària de la ciutat: el col·legi la Salle, l’Institut la Valira i l’Institut Joan Brudieu, així com també el Centre de Formació d’Adults.

“Amb aquesta exposició volem mostrar una petita part d’una realitat global des d’una mirada feminista, internacionalista i intercultural que ens ajudarà a apropar-nos a la vida de qualsevol persona que ha emprès un procés de migració”, explica Jordi Mas.

‘Llibertat Significa Moviment’ podria ser qualsevol viatge. Un viatge de plaer, un viatge per a visitar persones estimades, un viatge de relax o un viatge per a desconnectar de la rutina. No obstant, per a moltes persones aquest no és un viatge qualsevol, és el viatge de la seva vida. Hi ha viatges que duren hores, dies, mesos, anys… o tota una vida. Aquest viatge durarà per al visitant el que duri el seu pas per l’exposició.