L’exposició col·lectiva “Homo Pirinensis” arriba a la seva 5a edició explorant el concepte “Arrel”

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta la cinquena edició d’Homo Pirinensis, una exposició col·lectiva i multidisciplinar que enguany gira al voltant del lema “Arrel”. La mostra, que excepcionalment s’ubica a la segona planta del Centre Cívic El Passeig, a causa de les obres al Centre Cultural Les Monges, romandrà oberta al públic fins al pròxim 30 de maig.
Un procés creatiu compartit
En aquesta edició han participat més de 400 persones en la creació de la trentena d’obres exposades. El projecte ha comptat amb la implicació de 13 centres escolars de l’Alt Urgell i la Cerdanya, a més de 4 centres assistencials de la zona.
Homo Pirinensis no és només una exhibició de resultats, sinó un projecte que posa el focus en el procés creatiu. En aquesta ocasió, la formació inspiradora inicial va anar a càrrec de l’artista Sandra March, mentre que la curadoria i el muntatge de l’exposició han estat realitzats pel Taller Tartera.
L’Arrel com a eix conceptual
Sota el lema “Arrel”, l’exposició convida a reflexionar sobre allò que és bàsic i fonamental. El marc conceptual d’enguany reivindica la discreció i la generositat de les arrels: estructures que viuen ocultes per a donar estabilitat, fer xarxa i alimentar tot allò que creix cap a l’exterior. El projecte destaca com unes bones arrels, tant reals com figurades, mantenen les persones dretes i les inspiren.
Horaris de visita
L’exposició es pot visitar gratuïtament de dilluns a divendres de 17:00 h a 20:00 hores, i els dissabtes de 10:00 h a 14:00 hores. L’entrada és lliure.
Sobre Homo Pirinensis
És un projecte artístic impulsat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb l’objectiu de fomentar el respecte pel medi natural i potenciar la creativitat entre els infants, joves i entitats assistencials de les comarques pirinenques, treballant conjuntament amb els agents del territori.