L’Expo Dubai 2020 celebra el Dia Nacional d’Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, i la resta de la delegació andorrana –la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina– han participat aquest divendres en els actes institucionals del Dia Nacional d’Andorra, a l’Expo Dubai 2020 que se celebra a Dubai.

Cadascun dels països presents a aquesta exposició internacional, més de 190, té una diada dedicada. Es tracta d’una jornada on representants del gabinet ministerial dels Emirats Àrabs Units reben a la delegació visitant de manera individual i es dedica un programa oficial específic que es pot seguir en directe arreu del món per honorar l’Estat visitant i agrair-li la seva participació en l’esdeveniment.

D’aquesta manera, i després de la hissada de bandera andorrana i de la interpretació dels himnes del Principat i dels Emirats Àrabs Units, el cap de Govern ha pogut adreçar unes paraules al públic assistent per exposar el projecte andorrà: “la nostra participació se centra en tres eixos: la promoció del país i les empreses andorranes, posicionar-nos com un living lab d’innovació oberta i presentar les estratègies de sostenibilitat de l’economia andorrana”.

En aquest sentit, Espot s’ha mostrat convençut que l’Orient Mitjà és un territori amb qui es poden crear moltes noves sinergies i oportunitats de negoci. El cap de Govern també ha recordat que des del 2017 Andorra i els Emirats Àrabs Units tenen en vigor un conveni per evitar la doble imposició, i per això “les nostres relacions diplomàtiques, iniciades el 2008, han prosperat amb la cooperació en diversos àmbits, i seguirem sense cap mena de dubte treballant per enfortir els contactes entre ambdós països”. De la mateixa manera s’ha expressat Thani bin Ahmed Al Zayoudi, ministre d’Estat de Comerç Exterior, que ha agraït un cop més la presència andorrana a l’Expo Dubai i ha assegurat estar convençut que els llaços entre ambdós països s’estrenyeran després de les diverses reunions celebrades aquests dies entre membres dels dos executius.

El Dia Nacional també inclou una representació cultural del país convidat. En aquest cas, un grup d’una vintena de persones conformat per membres dels cinc esbarts del país han interpretat una adaptació de l’obra Terra, que explica mitjançant el ball i la música els 600 anys d’història del Consell de la Terra, així com l’avenç de la societat andorrana com a la modernitat.

Reunions bilaterals sobre col·laboració cultural i turística

Paral·lelament als actes més institucionals, la segona jornada de viatge oficial a Dubai ha servit per mantenir diverses reunions bilaterals d’alt nivell. Així, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest matí amb la titular de la cartera de Cultura i Joventut, Noura bint Mohammed Al Kaabi. Precisament Dubai acollirà entre el 14 i el 21 de març una edició del festival Art Camp, nascut a Andorra el 2008, amb 20 artistes convidats de l’Orient Mitjà i un artista procedent d’Andorra. En aquest sentit, la ministra Ubach ha ofert la col·laboració per compartir els coneixements adquirits pel Principat a l’hora d’organitzar l’esdeveniment, que ja s’ha realitzat també a Malta i les Filipines.

Ubach i Al Kaabi també han conversat sobre la possibilitat de potenciar i promocionar la col·laboració en matèria de joventut, per exemple oferint intercanvis entre universitats dels dos països o firmant un memoràndum d’entesa per incloure visats del tipus Work and holiday.

Per la seva banda, el ministre de Turisme i Telecomunicacions s’ha reunit amb Helal Saeed Al Marri, alt representant d’Economia i Turisme. Torres i Al Marri han posat de manifest que, en ambdós països, el turisme és una peça clau, per la qual cosa es poden crear sinergies entre els estats per potenciar que visitants d’un vagin a l’altre i a l’inrevés. De fet, Al Marri ha destacat que cada cop hi ha més emiratians que s’interessen pel turisme de natura i, especialment, d’hivern, i per això considera que Andorra podria convertir-se en un destí interessant per al públic d’aquesta zona. Tant Al Kaabi com Al Marri han estat convidats formalment a visitar el Principat.

Una seixantena d’empresaris, inversors i operadors turístics assisteixen a la presentació empresarial d’Andorra

També aquest divendres, en aquest cas al matí, la delegació andorrana ha organitzat un Country Business Briefing –una presentació de país– adreçada a empresaris, inversors i operadors turístics tant locals com de la resta dels països presents a l’Expo. Es tracta d’un esdeveniment per donar a conèixer Andorra a un mercat encara amb moltes oportunitats de negoci per explorar.

El cap de Govern, que ha ofert el discurs inicial, ha exposat la important transformació que ha viscut el país la darrera dècada, fent especial èmfasi “en l’obertura econòmica i jurídica internacional que ha experimentat el país, la modernització i l’aposta decidida per atraure innovació i capital estranger”. En aquest sentit, ha prosseguit Espot, els andorrans “podem aprendre molt de l’experiència de Dubai, intercanviar coneixements i propiciar intercanvis amb una comunitat tecnològicament molt avançada, amb un dels principals centres de connexions de negocis i destinacions d’inversió a escala global, gràcies a una legislació moderna, a una situació geogràfica estratègica, a una 3 infraestructura avançada i capdavantera i a les seves capacitats logístiques, entre d’altres”.

El cap de Govern també ha defensat el binomi sostenibilitat i innovació com a aspectes clau per avançar en la diversificació de l’economia, “perquè el nostre model de creixement encara està basat en uns sectors com ara el turisme, però la pandèmia ens ha fet prendre consciència que calia accelerar la necessitat de diversificar l’economia en clau d’innovació i sostenibilitat”.

Per la seva banda, el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, ha apuntat que la inversió estrangera directa ha augmentat un 500% des del 2012, i que ja suposa el 18,2% del PIB del país en el 2021. Així, ha defensat Andorra com un dels països amb un marc fiscal més competitiu d’Europa i ha apuntat que els projectes estratègics de creixement es basen en la tecnologia, la salut, l’educació, cultura i esports, i el medi ambient.

També s’han exposat projectes estratègics que, a curt termini, ajudaran a continuar diversificant l’economia del país, com ara la instauració del Centre de Recerca en Immunologia de Grífols, la creació d’una zona franca o l’aposta decidida per la transformació digital del país. La presentació també ha comptat amb una primera aproximació sobre la vessant turística del Principat, on s’ha repassat l’oferta del país, especialment la relacionada amb els esports, la natura, els grans esdeveniments i les compres. En aquest sentit, Andorra Turisme s’ha marcat com a objectiu crear les sinergies necessàries per permetre, en cinc anys, captar visitants provinents de l’Orient Mitjà.

La presentació, amb l’assistència d’una quarantena de persones tant dels Emirats Àrabs Units com de la resta de països presents a l’exposició, ha acabat amb un seguit de reunions cara a cara entre aquests possibles inversors i empresaris els representants de diferents sectors econòmics i turístics del país que s’ha desplaçat a Dubai en missió empresarial amb la voluntat d’establir un primer contacte.