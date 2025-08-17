L’exoftàlmia, o tenir els ulls sortints

L’exoftàlmia o proptosi, és una malaltia caracteritzada per la protrusió anormal del globus ocular cap enfora de l’òrbita, provocada per l’existència o acumulació de greix, líquid o teixit darrere l’ull. Pot afectar un o ambdós ulls i la causa més comuna que la provoca és la malaltia de Graves-Basedow, un trastorn autoimmune que afecta la glàndula tiroide i provoca hipertiroïdisme. En aquesta malaltia, el sistema immunitari ataca els músculs i teixits de l’òrbita ocular, causant inflamació i augment de volum.
Altres possibles causes inclouen:
- Tumors orbitals.
- Infeccions (com cel·lulitis orbitària).
- Traumatisme facial.
- Malalties inflamatòries (com la sarcoïdosi o l’oftalmopatia autoimmune no relacionada amb tiroides).
Els signes i símptomes més comuns són:
- Protuberància visible de l’ull: l’ull sembla estar més sortit del normal.
- Retracció de la parpella: la parpella superior pot quedar elevada, mostrant més esclera (la part blanca de l’ull).
- Sequedat o irritació ocular: deguda a la menor lubricació per mala cobertura de les parpelles.
- Visió doble (diplopia): a causa de la disfunció dels músculs oculars.
- Dolor o pressió a l’òrbita.
- En casos greus, pèrdua de visió, si el nervi òptic es veu compromès.
L’exoftàlmia pot tenir un impacte significatiu tant en la salut visual com en l’aspecte estètic i emocional del pacient. És fonamental una avaluació mèdica per a identificar-ne la causa i establir un pla de tractament adequat, que pot incloure corticoides, lubricants oculars o cirurgia en funció dels casos.