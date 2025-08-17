L’exoftàlmia, o tenir els ulls sortints

Diferència entre un ull normal i un altre amb exoftàlmia (Getty images)

L’exoftàlmia o proptosi, és una malaltia caracteritzada per la protrusió anormal del globus ocular cap enfora de l’òrbita, provocada per l’existència o acumulació de greix, líquid o teixit darrere l’ull. Pot afectar un o ambdós ulls i la causa més comuna que la provoca és la malaltia de Graves-Basedow, un trastorn autoimmune que afecta la glàndula tiroide i provoca hipertiroïdisme. En aquesta malaltia, el sistema immunitari ataca els músculs i teixits de l’òrbita ocular, causant inflamació i augment de volum.

Altres possibles causes inclouen:

  • Tumors orbitals.
  • Infeccions (com cel·lulitis orbitària).
  • Traumatisme facial.
  • Malalties inflamatòries (com la sarcoïdosi o l’oftalmopatia autoimmune no relacionada amb tiroides).



Els signes i símptomes més comuns són:

  • Protuberància visible de l’ull: l’ull sembla estar més sortit del normal.
  • Retracció de la parpella: la parpella superior pot quedar elevada, mostrant més esclera (la part blanca de l’ull).
  • Sequedat o irritació ocular: deguda a la menor lubricació per mala cobertura de les parpelles.
  • Visió doble (diplopia): a causa de la disfunció dels músculs oculars.
  • Dolor o pressió a l’òrbita.
  • En casos greus, pèrdua de visió, si el nervi òptic es veu compromès.

L’exoftàlmia pot tenir un impacte significatiu tant en la salut visual com en l’aspecte estètic i emocional del pacient. És fonamental una avaluació mèdica per a identificar-ne la causa i establir un pla de tractament adequat, que pot incloure corticoides, lubricants oculars o cirurgia en funció dels casos.

