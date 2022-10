L’exitós grup Sexenni oferirà un concert a la Seu d’Urgell, dins la programació KM.0 de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. El concert tindrà lloc a la Sala Guiu, el dissabte dia 15 d’octubre, a les 22:30 hores

Sexenni és un grup de pop que viu a cavall entre les diferents facetes de la música urbana i festiva, passant, sobretot, per l’essència “bon rotllera” i irònica que li dona un toc fresc i informal a la seva música. La formació neix a Lleida l’any 2019 als soterranis d’un institut, on tres amics es decideixen a gravar una maqueta.

La seva primera cançó va ser ‘Lleida Town’, un tema casolà que va tenir molt bona rebuda a les terres lleidatanes. Des d’aquest instant, la proposta no ha fet més que créixer fins a convertir-se -en temps rècord- en un dels grups de moda i amb més projecció del país.

El passat 1 d’abril van presentar el seu àlbum debut: ‘Retrats’, format per 10 cançons i dividit en dues parts: els cinc primers temes tenen una essència més festiva i brillant, amb cançons com ‘De Lao’, un tema desenfadat que parla d’una evolució vital on els versos recorren des de la infància d’un nen qualsevol, passant per l’adolescència amb les seves preocupacions… i les seves nits de festa. Els altres cinc temes protagonitzen la part més fosca del disc.

Sexenni amb ‘De Lao’ ja està sonant a totes les ràdios de Catalunya i ocupant un primer lloc en escoltes, la qual cosa els va fer participar en el programa líder d’audiència de TV3, EUFÒRIA. Va ser allà on van cantar en directe ‘De Lao’ i el presentador del programa i cantant, Miki Núñez, es va enamorar i fins i tot va penjar a les xarxes la seva pròpia versió.

En aquests darrers mesos, Sexenni han aconseguit ser líders a ràdios de Catalunya, ha aconseguit milers de reproduccions dels seus singles, i fins i tot una gira amb més d’una vintena de concerts que van des dels escenaris d’ELS 40, la gira Dial Al Sol, el Festival Acústica de Figueres, passant per les festes majors de Lleida, Barcelona, la Sala Apolo o les festes d’Eivissa.

Per entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat