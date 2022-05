L’èxit de l’OTSO travessa d’Encamp marca el futur de la 40a edició

La 39a OTSO Travessa d’Encamp ha conclòs aquest migdia amb l’entrega de premis dels primers, segons i tercers classificats de totes les curses. L’edició d’enguany finalitza amb èxit de participació, amb 1.000 inscrits, i una gran acollida per part de tots els assistents i corredors.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha corregut en la cursa 7K, ha destacat que ha sigut “un cap de setmana ideal. Estem molt contents de com s’ha desenvolupat totes les carreres. La sortida nocturna de la 74K de dissabte ens va posar la pell de gallina a tots”. A més, ha volgut agrair “a tot el poble, als assistents i, sobretot, a l’organització pel gran esforç i per l’ambient que s’ha creat. Agraeixo a tothom en general haver-se apropat a la parròquia per gaudir de l’esdeveniment”. També ha fet una menció especial a tots els corredors per la seva energia i la seva participació i als voluntaris per la seva col·laboració.

Finalment, el conseller ha assegurat que l’edició de l’any vinent serà “molt especial. És la nostra cursa, la més antiga dels Pirineus, i no es pot oblidar que l’any que ve compleix 40 anys. L’OTSO Travessa d’Encamp ha de continuar creixent, això sí, sempre mirant les opcions que tenim i posant-hi seny”.

Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, “valorem l’alta participació de gent de fora, un 25% en aquest cas” i s’ha referit al fet que els participants que gaudeixen d’aquestes curses “seran prescriptors i animaran a més gent a visitar el país o a participar en altres curses”, Torres ha afegit que “animem a continuar incrementant el nombre de participants”.

Aquest matí han tingut lloc les sortides de les curses 21K, 12K i 7K, que han sigut a les 9.00 h, a les 9.45 h i a les 10.30 h, respectivament. A partir de les 11.00 h han començat a passar la meta els primers corredors i durant tot el matí hi ha hagut un degoteig d’arribades. A les 14.00 h s’ha fet la celebració dels podis, que s’ha iniciat amb un vídeo recull de tot el cap de setmana.

L’entrega de premis als tres primers classificats de cada carrera ha anat a càrrec del conseller Fernàndez, de la consellera comunal Esther Vidal, del director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, i del director d’OTSO, Jordi Solé.

Classificats de totes les curses i categories

El podi de l’ultramarató 74K ha sigut per a Pepelu Ballester, Emili Rafecas i Jordi Tissier en la categoria masculina, amb el primer, segon i tercer lloc. En la femenina, les campiones han sigut Marisa Villagrasa, primer lloc, Toma Valeikaite, segon lloc, i Maria del Mas Cuesta, tercer lloc. Els guanyadors de les dues categories s’han endut: 500 euros el primer classificat, 400 euros el segon i 300 euros el tercer).

Pel que fa a la marató Copa d’Andorra 42K, els corredors en pujar al podi han sigut: Bernard Cheruiyot, Marti Lazaro i Pau Capell, amb el primer, segon i tercer lloc. En la categoria femenina, les guanyadores han estat: Sheila Avilés, Tanui Euliter i Montserrat Martínez. En aquestes categories, els premis han sigut: 300 euros per al primer classificat, 200 euros per al segon i 100 per al tercer.

En la mitja marató Copa d’Andorra 21K, els guanyadors de la categoria masculina han sigut: Isaac Barti (primer lloc), Gabriele Gazzetto (segon lloc) i Jean Michel Balaven (tercer lloc). En la femenina, les corredores que han pujat al podi han sigut: Irati Azkargorta (primer lloc), Ester Casajuana (segon lloc) i Jeanne Cros (tercer lloc).

De la cursa Copa d’Andorra 12K, els campions masculins han estat Ayub Kiptum, Roger Comellas i Sergi Garcia, en el primer, segon i tercer lloc. I en la categoria femenina, les corredores que han pujat al podi han sigut: Rabecca Chepkwemoi (primer lloc), Anna Fernandez (segon lloc) i Mercedes Arcos (tercer lloc).

Finalment, en el recorregut popular 7K els guanyadors masculins han sigut Timothé Paradis, Damia Iglesias i Joan Lluch Cano, amb el primer, segon i tercer lloc. En la categoria femenina, les classificades han estat: Paqui Miranda (primer lloc), Jennifer Baeza (segon lloc) i María Pastor (tercer lloc).

Els premis per a les curses 21K, 12K i 7K han sigut una copa per als tres primers classificats absoluts de les categories masculina i femenina.

El llistat complet dels classificats de dissabte i diumenge es pot consultar aquí.