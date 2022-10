L’exèrcit dels EUA vol que el camp de batalla sembli un videojoc

L’exèrcit dels Estats Units té la intenció de dur a terme una prova pilot de l’ús d’ulleres de realitat augmentada en el camp de batalla, que desenvoluparà al llarg de 2023 en tres brigades, per a això l’estament militar està treballant ara en el pressupost que ha de permetre l’adquisició i manteniment d’aquest equipament.

Els plans de l’exèrcit nord-americà impliquen destinar 400 milions de dòlars per a adquirir 7.000 unitats d’ulleres de realitat augmentada, segons informa la publicació electrònica C4ISRNET, que seran adquirides una vegada el model triat passi unes certes proves.

Aquest desenvolupament rep el nom d’Integrated Visual Augmentation System (IVAS), i consisteix en una versió de les HoloLens de Microsoft, que poden adquirir-se a un preu base de 3.500 euros, encara que el model industrial s’eleva fins als 4.950 euros, i cal suposar que el model militar serà encara més car. Si a això li sumem serveis, desenvolupament, i manteniment, els 400 milions poden quadrar.

Què permetran fer aquestes ulleres de realitat augmentada? Explicat d’una forma simplificada, convertir el camp de batalla en una partida de videojoc: des de marcar els objectius (amb, per exemple, la típica creu que assenyala on disparar), fins a indicar les unitats pròpies per a evitar baixes per foc amic, fins a la possibilitat de guanyar un ‘tercer ull’ amb una càmera incorporada a la part posterior del casc i que permetria, en determinat moment, que el soldat que porta les ulleres ‘girés’ la imatge per a veure què és el que té a la seva esquena.

Aquest dispositiu també ofereix altres possibilitats, com permetre la visualització de la imatge que capta un dron des de l’aire per a localitzar enemics, o fins i tot el pilotatge d’un minidron en perspectiva de primera persona.

De moment, l’exèrcit estatunidenc continua treballant amb Microsoft en el desenvolupament de la versió militar de les seves HoloLens, que permetran al soldat del carrer disposar d’una visió del camp de batalla inèdita fins avui.

Per Tecnonews