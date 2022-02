L’executiu suspèn les ajudes a l’oci nocturn per la reobertura del sector

El Govern suspèn totes les ajudes per a l’oci nocturn tenint en compte la reobertura del sector. Moltes sales de ball han optat per controlar l’accés amb la presentació d’una prova d’antígens negativa perquè els clients puguin prescindir de la mascareta en interiors. D’altres, com pubs i bars de copes, opten per no demanar-la per no perdre clients.

Amb la reobertura dels establiments de l’oci nocturn el Govern deroga les ajudes extraordinàries al lloguer i les quotes hipotecàries.

Un programa d’ajuts que es va posar en marxa a final del mes de desembre per minimitzar l’impacte del tancament obligatori per l’augment de contagis de la Covid-19 de la sisena onada. També es retiren les suspensions temporals de contractes de treball i reduccions de jornada laboral.

El sector obre aquest divendres amb aforaments i horaris prepandèmia

Ara l’escenari és ben diferent. Els locals podran obrir aquest divendres sense restriccions que limiten l’horari d’obertura ni l’aforament. Els que sí que es manté és la necessitat de presentar el certificat Covid i, en alguns casos, un test ràpid d’antígens amb resultat negatiu.

Moltes sales de ball opten per demanar aquesta prova perquè els clients es puguin treure la mascareta a l’interior. Alguns pubs i bars de copes, però, han decidit no demanar-la i que l’ús de la protecció facial sigui obligatori mentre no s’estigui consumint. Alguns encarregats d’aquests establiments apunten que aquesta mesura els fa perdre clients, com els turistes que solen ignorar-la.