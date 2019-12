El cap de Govern, Xavier Espot, ha ofert aquest dimarts el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. Durant la trobada ha explicat l’estat actual de les converses amb tots els grups parlamentaris per poder assolir els tres pactes d’Estat marcats a l’inici de la legislatura: per a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE), per a la sostenibilitat del sistema de pensions i per al sistema de salut pública. El cap de Govern ha reconegut que l’entesa que està més avançada va en referència a l’encaix amb la UE i que actualment estan a l’espera de la resposta dels grups parlamentaris de l’oposició per poder validar l’acord.

Pel que fa als altres dos pactes, Espot també ha explicat que ja s’han fet les primeres reunions i s’han pogut començar a treballar els primers documents per establir la futura entesa. La voluntat de l’Executiu és que els tres pactes d’Estat puguin estar validats durant el primer trimestre de l’any que ve i per això ha demanat “altura de mires” a tots els grups parlamentaris. Espot ha recordat que el pacte per a la UE és el requisit indispensable per consensuar una posició negociadora sòlida” i que garantir la sostenibilitat de les pensions i del sistema públic de salut és reforçar dos pilars bàsics de la cohesió social i de la qualitat de vida.

A preguntes dels periodistes, el cap de Govern també s’ha referit al futur Servei de Salut Sexual i Reproductiva que ben aviat veurà la llum. Espot ha insistit que la nova eina “és transversal i multidisciplinari” i que servirà per donar resposta a necessitats actuals.

A més del cap de Govern, també han estat presents a l’esmorzar amb la premsa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover; la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó; la ministra de Turisme, Verònica Canals; el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

Durant el diàleg amb els periodistes, Gallardo ha avançat que el Govern ha arribat a una entesa amb l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de Tràfic (DGT) perquè sigui la ITV andorrana l’encarregada d’acreditar els vehicles del país per tal que puguin entrar “sense restriccions” a la capital catalana, arran de la posada en marxa de la zona de baixes emissions. Aquest nou sistema de funcionament, que es presentarà de manera formal en les properes setmanes, s’ha pogut assolir després de diverses reunions amb els actors implicats i dona compliment i satisfà a totes les parts. El titular de Presidència, Economia i Empresa ha volgut així llençar un missatge de tranquil·litat a tots els conductors del país.

Per la seva part, el ministre Jover ha reconegut els esforços d’homologació que ha dut a terme el sector financer els darrers temps i per això ha mostrat el suport de l’Executiu en aquesta tasca de transformació constant. El titular de Salut ha anunciat que actualment ja hi ha prop de 50.500 usuaris que han escollit el metge referent dins de la via preferent d’accés a l’assistència sanitària. Una xifra que confirma que el model escollit portarà a assolir “un sistema sanitari d’excel·lència” i que permet fer un pas endavant de “molt calat” conjuntament amb l’aplicació de la història clínica compartida.

En relació al turisme, la ministra Canals ha explicat que actualment el Ministeri està estudiant la possibilitat d’impulsar un festival de música un cop acabada la temporada d’esquí per tal de reactivar el sector en aquests mesos d’impàs entre l’hivern i l’estiu. La voluntat de la ministra és seguir diversificant el turisme i també ha apuntat que està en estudi la possibilitat d’implementar una taxa turística, que en cas de fer-se efectiva sempre es durà a terme de manera conjunta amb el sector.

Per la seva banda, la ministra Calvó ha celebrat que enguany no s’hagi registrat cap besament de gasoil fruit del treball de revisions i d’adaptació que l’Executiu ha dut a terme els darrers mesos. Finalment, la titular de Cultura i Esports, ha explicat que l’acord per establir un conveni entre la Federació Andorrana de Futbol i la Federació Andorrana de Rugbi en relació als usos de l’Estadi Nacional està a un nivell molt avançat i properament es podrà signar.