L’Executiu aprova les ajudes a l’esport professional de l’any 2026 per al BC Andorra i l’FC Andorra

Un entrenament del BC Andorra (SFGA)
El Consell de Ministres ha aprovat atorgar les ajudes a l’esport professional al Bàsquet Club Andorra SAOE (BCA) i al Futbol Club Andorra SAOE (FCA) corresponents al 2026. Entrant al detall dels imports, l’ajut que se li atorga enguany al BCA en concepte d’ajuda a l’esport professional per l’interès nacional que suposa la participació de l’equip a la Lliga Endesa és d’1.150.000 euros, el mateix import que se li va atorgar l’any passat.

Pel que fa a l’ajut que se li atorga enguany al FCA en concepte d’ajuda a l’esport professional per l’interès nacional que suposa la participació de l’equip a la Liga Hypermotion, segona divisió professional de la lliga de futbol espanyola és de 850.000 euros, 350.000 euros més que l’import atorgat el 2025.

