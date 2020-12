L’executiu amplia el conveni amb Salita per oferir més places en règim de residència assistida

El Govern ha aprovat aquesta tarda, la modificació del conveni entre l’Executiu i la societat Centre de Serveis Assistencials Domus VI-Salita per a la concertació de noves places de servei de residència assistida per a persones grans en situació de dependència greu i també en grau de dependència total. El Govern considera necessari ampliar les places concertades dels serveis de residència assistida degut a la situació actual derivada de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

Tal com queda clarificat en l’addenda del conveni que s’ha aprovat aquest dimecres, es proposa ampliar el nombre de places fins a les 35 per al servei de residència assistida per persones en situació de dependència greu. A més, també es concerten cinc noves places adreçades a persones en situació de dependència total que fins a l’actualitat no existien. Aquest increment suposa tenir disponibles 23 noves places respectes les 17 que s’oferien fins a l’actualitat en aquest servei de residència. Es mantenen les 10 places del servei de respir i les 14 corresponents al centre de dia.

La tarifa que ha de pagar el Govern pel servei de residència assistida en situació de dependència greu és de 1.400 euros i la tarifa del servei de residència assistida en situació de dependència total és de 1.800 euros. S’estableix un període transitori, de manera que la tarifa fixada en aquesta addenda serà exigible per les places que s’assignin després de l’entrada en vigor d’aquest document. Pel que fa a les places assignades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta addenda es manté el preu exigible al moment en què es van assignar.