L’exconseller general, Jordi Font, assegura que uns 25 grans tenidors que especulen tenen més de 100 pisos

L’exconseller general, Jordi Font, als estudis de RTVA (AndorraDifusió)

L’exconseller general del Partit Socialdemòcrata, Jordi Font, ha afirmat que hi ha almenys 25 grans tenidors de més de 100 pisos que especulen al Principat d’Andorra. Font, veu necessari un registre de la propietat perquè paguin pels beneficis que obtenen. Ho ha declarat en una entrevista concedida al programa de Ràdio Nacional “Avui serà un bon dia”, presentat pel periodista Gabriel Fernández Coy.

Així de contundent s’ha mostrat l’exconseller general que critica que els grans tenidors no haurien d’estar orgullosos dels beneficis que tenen per tenir una gran quantitat de pisos. “Si tens 100 o 200 o 300, que molts d’ells ni ells els han construït, que són dels seus avantpassats. N’hauries d’estar orgullós, enlloc de fer-te pena. Del que no deus estar tan orgullós és que tinguis molts beneficis i per aquells beneficis no paguis gran cosa”, declara.

A més, Jordi Font, assegura que tots els grans tenidors estan especulant amb l’habitatge. “Evidentment. És a dir, si estan llogant un pis que té 40 anys vol dir que fa més de 20 anys que està amortitzat. És a dir que ja ha recuperat la inversió aquella família. Ho podria fer de franc si volgués”.