El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dissabte que el Govern d’Andorra ha aprovat dur a terme un estudi epidemiològic que comportarà una anàlisi d’anticossos de tota la població per valorar el grau d’immunitat.

D’aquesta manera, en una primera fase d’aquest estudi, tota la població del país se sotmetrà a test ràpids d’anticossos per detectar el nivell de contagi del coronavirus. Amb el resultat de les dades, en una segona fase es podrà avançar en la decisió de quines activitats socials i econòmiques es podrien reprendre, sempre sota un criteri d’extrema prudència.

En aquest moment, des del Ministeri de Salut, juntament amb experts i altres estaments del país, s’està dissenyant un protocol que ha de determinar com es durà a terme aquesta prova a tota la població i com s’aplicaran les dues fases.

Martínez Benazet també ha recordat que en paral·lel Andorra forma part d’un assaig clínic que consisteix a fer tractaments amb hidroxicloroquina a contactes de malalts per comprovar si aquest fàrmac és protector. En aquest sentit, cal destacat que l’assaig tindrà moltes implicacions com la de protegir els col·lectius més vulnerables com la gent gran.