L’estrany decomís del SEPRONA d’una àliga del Zoo del Pirineu

L’àguila imperial. Foto: Raül Carmona Garcia

El dia 20 de setembre la Fundació Zoo del Pirineu, a Odèn, va rebre una inspecció de dos agents del SEPRONA i dos representants de l’oficina espanyola de CITES, una organització responsable de la protecció de fauna i flora a nivell mundial. Segons asseguren des del zoo, “van mostrar un interès especial per l’àliga imperial Malèfica, un dels animals més impressionants i, alhora, agressius que habita al refugi. Després d’una trobada amistosa on els agents van explicar pautes importants que cal tenir en compte si es treballa amb fauna protegida, van marxar”.

No obstant, l’endemà van tornar els agents per a confiscar l’àliga al·legant que «consideren que els seus documents són falsificats». La responsable del refugi, Stania Kuspertova, va preguntar si havien verificat amb l’oficina de CITES a Alemanya, que consta com a emissora del document, si realment no l’havien emès i conseqüentment que l’animal sigui il·legal. Des del Zoo del Pirineu indiquen que la responsable “no va rebre una resposta clara i, respectant les autoritats, va caçar aquest animal magnífic a la seva instal·lació perquè els agents poguessin traslladar-lo a un centre on tenen cura dels animals decomissats”.

Un cop l’animal va marxar del refugi, la responsable del zoo va enviar un correu electrònic a l’oficina alemanya de CITES per a tenir més claredat sobre la situació. El dia següent va rebre resposta amb la còpia oficial del mateix document justificant-ne la seva legalitat. Acte seguit, va enviar, aquest, a la representació de CITES de Madrid.

Des del Zoo del Pirineu lamenten que “l’àliga imperial Malèfica segueix decomissada i la responsable de l’animal sense informació sobre el procediment legal i la durada d’aquest”.