L’estiu fa dies que ha marxat, però, com et protegiries en cas d’incendi al bosc?

Saps què faries davant d’un incendi? Sabries com fugir-ne? T’ho expliquem tot per a una evacuació segura i t’aconsellem com protegir-te de les flames. És cert que les altes temperatures de l’estiu queden enrere, així com les mesures en forma de restriccions que es van haver d’aplicar per la sequera. Però… t’has preguntat mai si et trobessis afectat per un incendi, com actuaries?

Centenars de persones es van veure afectades pel foc durant l’estiu, moltes, obligades a abandonar els seus habitatges. Els incendis provoquen tos, dificultat per a respirar, cremor als ulls i altres efectes nocius per a la nostra salut, per això és tan important evacuar a temps. Des de LLEIDA.COM, ens expliquen com actuar i què agafar abans de fugir de la zona afectada per les flames.

Si hi ha un incendi forestal a la teva zona, és crucial que romanguis pendent de les notícies o informació oficial sobre l’evolució del foc, per si fos necessari abandonar la zona. El més important en aquestes situacions és mantenir la calma i seguir les instruccions indicades pels sistemes d’emergències.

En cas de decidir evacuar per iniciativa pròpia, sempre s’aconsella trucar al número d’emergències per a posar en avis de la teva situació (on et trobes, quantes persones sou i quins mitjans teniu per a realitzar l’evacuació) i a continuació, poder seguir les seves instruccions, ja que potser la via que pensàvem fer servir per a sortir de l’incendi, ens acaba conduint a una ruta amb molt més perill, perquè normalment no tindrem una visió conjunta de com avança el foc.

Què cal agafar abans d’evacuar?

. Si has d’evacuar el teu lloc d’habitatge, probablement et preguntaràs què has de portar amb tu. Els experts recomanen vestimenta i calçat còmode i endur-se aigua, ja sigui per a hidratar-se, remullar-se o per a humitejar qualsevol tipus de roba per a tapar-se el nas i la boca del fum. A més d’agafar la medicació habitual necessària per a almenys tres dies.

. Si disposem de més temps, agafarem diners en efectiu, joies i documentació (escriptures, contractes, passaports…), i abaixarem tots els interruptors de llum i gas.

Com hem de fugir d’un incendi?

. Dirigir-nos al punt de reunió indicat per les autoritats, a través de les rutes d’evacuació establertes per a aquestes, encara que ens sapiguem dreceres. Evitar agafar el cotxe per a arribar-hi, i en ser necessari, només un per a tota la família.

. En cas d’haver d’esperar que arribi l’ajuda en camp obert, el millor és fer-ho en zones que ja estiguin cremades i allunyar-se del foc en la direcció oposada al vent. Per a evitar el fum, et pots tapar la boca i el nas amb un drap humit.

. No hem de fugir mai a favor del vent ni anar muntanya amunt, llevat que no hi hagi vegetació per cremar com tarteres, camps de conreu llaurats, prats, etcètera.

. Cal evitar les valls estretes, els ports de muntanya, els congostos, els barrancs i, en general, les zones amb pendent, ja que l’aire calent tendeix a pujar amunt.

. És recomanable acostar-se a l’aigua si s’està a prop, i fins i tot entrar-hi si cal.

. Si, en canvi, estem dins el cotxe, hem d’intentar trobar un lloc protegit on parar, tancar les portes, finestres i aturar la ventilació. A continuació, encendre els fars del vehicle perquè et puguin trobar al mig del fum.

Com ens hem de protegir del foc?

. Mai dins de tendes de campanya, ja que són inflamables, ni a l’interior de pous o coves perquè l’oxigen es pot acabar ràpidament.

. Per a protegir-nos de la radiació del foc ens podem situar darrere d’una roca, dins d’una rasa o cobrir-nos el cos amb terra.

. Hem d’intentar, si és possible, beure líquids sovint per a evitar deshidratacions i esperar que passi el foc per a fugir.

. Si ens trobem envoltats pel foc, cal que ens estirem de bocaterrosa en una clariana o en un camí i, si pot ser, tapar-nos amb terra. Hem de respirar lentament i poc profundament l’aire fresc de sota i, si podem, mullar un mocador per a tapar-nos la cara.

. No és recomanable intentar creuar les flames, però si no hi hagués cap més sortida, creuaríem pel front més feble. Si la roba se’ns encén, no s’ha de córrer, sinó ajupir-nos i rodar sobre el terra. En cas de tenir mantes, cobrir-nos amb elles.

Evacuació amb mascotes

. Si teniu mascotes al vostre càrrec, i hi ha un incendi a la vostra zona, s’aconsella valorar si hi ha algun familiar o amic en altres àrees que pogués fer-se càrrec de l’animal, i preparar una motxilla d’emergència. En aquesta hi posarem la documentació de l’animal, recipients amb aigua i menjar per a dos o tres dies, un collaret, una corretja, un morrió, bosses per la femta i una farmaciola per si necessita tractament.

. En cas d’evacuació, hauries d’agafar aquesta motxilla i emportar-te amb tu la teva mascota. Si el nombre d’animals que conviuen amb nosaltres és molt elevat i no disposem d’espai per a portar-los a tots, avisarem els serveis d’emergència perquè els rescatin.

Per LLEIDA.COM / Lourdes Farré Solé