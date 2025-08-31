L’estat emocional afecta molt a l’intestí i l’estómac

L’estat emocional de les persones té un impacte profund en la salut física, especialment en el sistema digestiu. L’intestí i l’estómac són òrgans especialment sensibles a les emocions, fet que ha portat molts especialistes a parlar de la “relació cervell-intestí”. Aquesta connexió, coneguda científicament com a eix intestí-cervell, explica per què les emocions com l’estrès, l’ansietat, la por o la tristesa poden provocar molèsties digestives i, fins i tot, desencadenar trastorns gastrointestinals.
L’intestí és sovint anomenat el “segon cervell” perquè conté una xarxa de neurones coneguda com el sistema nerviós entèric. Aquesta xarxa, en constant comunicació amb el cervell mitjançant el nervi vague, és capaç de reaccionar de forma independent i molt ràpida als estímuls emocionals.
Quan una persona pateix estrès o ansietat, el cervell activa una resposta de lluita o fugida que altera el funcionament normal de la digestió. Aquesta reacció pot disminuir la producció de sucs gàstrics, alentir o accelerar el trànsit intestinal, i provocar símptomes com ara nàusees, mal de panxa, inflor, gasos, diarrea o restrenyiment.
Si bé una resposta puntual d’estrès pot tenir un efecte passatger, quan l’estrès esdevé crònic pot desencadenar o agreujar trastorns digestius com la síndrome de l’intestí irritable (SII), la dispèpsia funcional o, fins i tot, les úlceres gàstriques. A més, moltes persones que pateixen depressió o trastorns d’ansietat presenten també problemes digestius recurrents.
Un altre factor clau en aquesta relació és el microbioma intestinal, que també es veu afectat per l’estat emocional. L’estrès pot alterar l’equilibri d’aquest microbioma, reduint la presència de bacteris beneficiosos i afavorint la inflamació. A la vegada, un microbioma desequilibrat pot influir negativament en l’estat d’ànim, en un cicle que es retroalimenta.
Per a millorar la salut digestiva, no n’hi ha prou amb una bona alimentació. És fonamental també tenir cura de la salut mental i emocional. Algunes estratègies útils inclouen:
- Practicar tècniques de relaxació, com la respiració conscient, el ioga o la meditació.
- Fer exercici físic regular, que ajuda a reduir l’estrès i afavoreix la motilitat intestinal.
- Dormir bé, ja que el descans adequat regula les hormones relacionades amb l’estrès.
- Consultar professionals de la salut mental si s’experimenten emocions negatives de forma persistent.