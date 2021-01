L’Estadi Joan Samarra Vila s’integrarà al centre de la capital amb una nova plaça

El futur Estadi comunal Joan Samarra Vila serà un equipament integrat a l’entorn i que oferirà una plaça pública sobre el riu i una graderia que sobrevolarà la carretera general. D’aquesta manera, els ciutadans podran accedir a peu a l’Estadi sense haver de travessar la carretera. Així ho preveu el projecte guanyador del concurs d’idees de remodelació de la instal·lació ideat per l’arquitecte Pere Cervós que s’ha presentat aquest dijous. El nou estadi tindrà una pista d’atletisme de sis carrils i un camp de futbol, a més del pavelló esportiu que utilitzen, entre d’altres, els practicants d’hoquei del país.

El projecte s’ha concebut tenint en compte tres conceptes bàsics: que sigui un espai multifuncional capaç d’acollir esdeveniments de naturalesa diversa (esportius, culturals o socials), que estigui integrat a la ciutat i a la resta d’equipaments esportius que l’envolten (el Centre esportiu dels Serradells, l’Estadi nacional i el Pavelló Joan Alay) i que doni resposta a la demanda d’estacionament de la zona. A més, Pere Cervós ha també ressaltat la voluntat que la reforma respongui a les necessitats del segle XXI però que sigui durable en el temps.

El concurs d’idees, tal com ha recordat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, es va convocar fa prop d’un any, abans de la pandèmia i, per tant, en un moment i unes necessitats diferents a les actuals. Ara, tal com ha assenyalat la cònsol major, el Comú replantejarà el projecte guanyador (que és de màxims i que estima una capacitat superior a 8.000 espectadors) per redimensionar-lo a la parròquia i adaptar-lo sense perdre’n l’essència, tenint en compte també que recentment s’ha obert la possibilitat que una altra parròquia aculli l’estadi nacional de futbol.

Abans de plantejar el plec de bases, a més, es van mantenir reunions amb les entitats implicades i vinculades al món del futbol i de l’atletisme perquè aportessin la seva visió i les seves necessitats. De fet, el jurat que ha avaluat les propostes que s’han presentat a concurs (n’hi ha hagut un total de 5) l’han integrat membres de la corporació i un representant de les federacions de futbol i d’atletisme.

Entre els punts forts del projecte que ha destacat Conxita Marsol hi ha la gran fusió de l’estadi amb la ciutat i el fet que s’hi pugui accedir a peu pla sense necessitat de creuar la carretera general, un concepte que s’ajusta perfectament a la política de pacificació engegada el mandat passat pel Comú.

El Comú d’Andorra la Vella treballa amb la intenció de definir durant aquest any el projecte definitiu de l’Estadi.