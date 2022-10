L’esquiadora, Cande Moreno, es mostra satisfeta pel treball de la pretemporada

Cande Moreno està entrenant a Zermatt-Cervinia (Itàlia) després d’un estiu molt intens. L’esquiadora andorrana espera el sí de la FIS a la pista italiana per a confirmar si disputa o no la pròxima Copa del Món de velocitat, a principis de novembre.

Aquest pròxim dissabte la FIS ha de dictaminar si la pista de Zermatt està en condicions d’acollir la primera cita de la temporada de la Copa del Món de velocitat en la categoria femenina. Si la resolució és positiva, Cande Moreno correrà a aquesta primera competició, prevista al calendari del 2 al 6 de novembre amb dues curses de descens, i amb tres sessions prèvies d’entrenaments oficials.

En opinió de l’esquiadora, Cande Moreno: “La pretemporada ha anat molt bé. Vam fer una estada d’un mes a Xile que vam poder aprofitar molt i vam poder fer molta velocitat. Ara ens trobem a Zermatt per a la primera Copa del Món. Porto dos dies d’entrenaments aquí i tinc molt bones sensacions. La veritat és que tinc ja moltes ganes de començar la temporada i veure com va, ja que físicament aquest any no tinc grans molèsties a l’esquena i penso que hem fet una bona feina des del principi”.

L’equip nacional d’esquí de tècnica, de Pitztal a Peer i esperant Kabdalis

L’equip nacional masculí d’esquí de tècnica ha estat aquestes últimes setmanes entrenant a Pitztal (Àustria) i ara a Peer (Bèlgica). L’equip, amb Àxel Esteve, Àlex Rius, Xavi Cornella i Bartumeu Gabriel ha dividit els seus entrenaments depenent de la circumstància de cadascú.

Àxel Esteve, centrat a l’eslàlom, no va esquiar a Pitztal perquè a l’estació austríaca es van fer sessions principalment de gegant. En aquestes sessions sí que hi van ser Rius i Cornella, però no Gabriel perquè encara està en plena recuperació de la seva lesió al dit.

Ara, l’equip és a Peer, on va arribar aquest dimarts per a realitzar tres jornades d’esquí, en la disciplina d’eslàlom, a la instal·lació indoor belga. Aquí tampoc no hi és Gabriel, que treballa a casa el físic, tot i que sí hi serà a Kabdalis (Suècia), que serà la pròxima parada de l’equip.

El viatge a Kabdalis està previst per al 6 o 7 de novembre, amb els quatre components de l’equip, inclòs Bartumeu Gabriel, que ja podrà esquiar.

Segons l’esquiador Àxel Esteve: “Ara estem a Bèlgica fent una estada indoor de quatre dies per a acabar el bloc d’entrenaments d’estiu de pretemporada que havíem marcat. Després, al novembre, anirem a Suècia per a fer una preparació més específica per a encarar la temporada i començar les competicions. La veritat és que hem tingut un estiu molt productiu, hem tingut molta sort amb les condicions de neu i d’entrenaments, i la veritat és que anem més motivats que mai i amb ganes que ja comencin totes les carreres”.