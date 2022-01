L’esquí escolar arrenca amb més de 4.000 alumnes

Aquesta setmana més 4.000 alumnes hauran començat l’esquí escolar. La presència de més esquiadors fa que els joves no hagin d’esperar tant per tenir un acompanyant al pujar a la cadira.

Aquest fet els beneficia, segons ha dit el director de primera ensenyança de l’escola andorrana d’Encamp, Santi Rodríguez: “el problema que tenien l’any passat era que, com que no hi havia pràcticament ningú esquiant, s’havia d’esperar molta estona a les cadires i aquest any, per sort, ja tenim gent que els pots acompanyar”.

Per la resta és el mateix de cada any, alguns comencen per nivells base, altres estan en grups més avançats. “De vegades fem alguna pista negra, però poques“, ha afirmat una alumna que avui aquesta setmana ha començat l’esquí escolar.

Els primers dies són crucials per detectar nous talents, per això els més experimentats tenen entrenador de la federació. La cap d’entrenadors de Grau Roig, Alejandra Rivero, explica que intenten “detectar els nanos amb un nivell més alt d’esquí per motivar-los i agafar-los a l’esquí club“.