L’esquí de muntanya, reconegut com a esport olímpic

L’esquí de muntanya serà esport olímpic, segons ha confirmat aquest dimarts el Comitè Olímpic Internacional. Aquesta modalitat, molt arrelada tant a Andorra com al Pirineu català, estrenarà aquesta condició als Jocs d’Hivern de Milà-Cortina 2026, que organitzaran conjuntament la capital de la Llombardia i l’estació de Cortina d’Ampezzo, als Dolomites.

L’assemblea plenària del COI, celebrada a Tòquio, ha aprovat la proposta per unanimitat, després que ja hi havia donat el vistiplau el comitè organitzador. La idea ja s’havia plantejat per als propers Jocs d’Hivern, que seran aquest any vinent a Pequín, però en aquella ocasió es va desestimar. Aquesta vegada, finalment, s’ha confirmat la incorporació d’aquest esport.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha celebrat aquest anunci i n’ha destacat que, d’aquesta manera, la FEEC esdevindrà amb tota probabilitat la primera federació catalana que tindrà representants tant als Jocs Olímpics d’Hivern com als d’Estiu, tenint en compte que als de Tòquio -que comencen aquesta setmana- l’escalada s’hi estrena com a esport olímpic.

Des de l’ens federatiu, a més a més, han destacat que diversos esportistes catalans -principalment de les comarques pirinenques- tindran opcions de podi en aquesta primera competició olímpica d’esquí de muntanya. La FEEC ha recordat que el debut en una competició del COI va ser l’any passat, als JO de la joventut, celebrats a Lausana, i que allà els seleccionats catalans van ser entre “els grans dominadors de les diferents modalitats” i van obtenir tres podis. El més destacat va ser la medalla d’or de Maria Costa (AE Mountain Runners del Berguedà) a l’esprint femení, mentre que a l’esprint masculí el també berguedà Ot Ferrer va obtenir el bronze. Finalment, als relleus mixtes, l’equip espanyol -format íntegrament per esquiadors catalans- va aconseguir una altra medalla de bronze. A banda de Costa i Ferrer, en aquest relleu també hi van prendre part el pallarès Marc Ràdua (CE Pobla de Segur) i una altra membre de l’AE Mountain Runners, Ares Torra. A més a més, després d’aquell èxit Maria Costa va ser reconeguda amb el premi a l’esportista catalana amb més projecció.

Esport en creixement els darrers anys

Ara fa prop d’un segle, l’esquí de muntanya ja havia format dels Jocs Olímpics d’Hivern en tres edicions (París 1924, Saint Moritz 1928 i Garmish-Partenkirchen 1938), però en aquells temps ho feia amb la denominació de “patrulla militar” i combinava la travessa amb el biatló. Des de llavors no hi havia tornat a aparèixer.

La modernització i el creixement viscut les darreres dècades, amb un notable augment de la seva projecció mediàtica, va portar la Federació Internacional (ISMF) a sol·licitar la inclusió al programa olímpic, que ara finalment s’ha confirmat. Al llarg d’aquests anys, l’ISMF ha impulsat l’organització dels Campionats del Món, el segon dels quals es va organitzar a la Val d’Aran, l’any 2004. Dos Mundials més s’han celebrat a Andorra, l’any 2010 i aquest mateix any 2021, quan els representants de la FEEC van obtenir cinc medalles.

També s’han consolidat la Copa del Món i els Campionats d’Europa, entre d’altres competicions internacionals, en les quals els esportistes catalans -entre ells, Kilian Jornet– hi han obtingut diversos títols i podis. La propera edició dels Europeus, l’any 2022, es disputarà a l’estació ribagorçana de Boí Taüll.